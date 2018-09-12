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За что будут штрафовать пассажиров общественного транспорта?
Таксисты оденутся про дресс-коду
Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто. Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
Водители такси должны будут иметь опрятный внешний вид. Домашняя и спортивная одежда не попадают под требования дресс-кода.
Это требование касается в целом водителей транспорта, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.
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Нерегулярные перевозчики смогут ездить без желтых номеров
В соответствии со вступлением в силу норм декрета №7, нерегулярные перевозки – это нелицензируемый вид деятельности.
Если раньше в технических нормативными правовых актах было требование о наличии желтых номеров, то в действующих правилах такого требования нет.
«Все остальное, что там прописано, это более либеральные подходы. Если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует», – уточнил Сергей Дубина.
Билеты закончились у водителя, а штраф платит пассажир
По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено.
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Новые Правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу 12 октября.
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