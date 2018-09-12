ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За что будут штрафовать пассажиров общественного транспорта?

13.09.2018 17:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
За что будут штрафовать пассажиров общественного транспорта?
фото: Myfin.by

Таксисты оденутся про дресс-коду

Водителям такси в Беларуси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто. Об этом сообщил во время пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Водители такси должны будут иметь опрятный внешний вид. Домашняя и спортивная одежда не попадают под требования дресс-кода.

Это требование касается в целом водителей транспорта, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.

В правилах также прописан запрет на курение водителей такси во время движения транспорта. Водителю автобуса (кондуктору) тоже запрещается курить в салоне автобуса и перевозить в кабине посторонних лиц, за исключением водителя-стажера.

Нерегулярные перевозчики смогут ездить без желтых номеров

В соответствии со вступлением в силу норм декрета №7, нерегулярные перевозки – это нелицензируемый вид деятельности.

Если раньше в технических нормативными правовых актах было требование о наличии желтых номеров, то в действующих правилах такого требования нет.

«Все остальное, что там прописано, это более либеральные подходы. Если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует», – уточнил Сергей Дубина.

Билеты закончились у водителя, а штраф платит пассажир

По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые Правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу 12 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уволенный министр лесного хозяйства стал топ-менеджером «Амкодора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика