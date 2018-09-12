К сведению граждан Республики Молдова

Уважаемые граждане Республики Молдова!

В целях облегчения доступа граждан к консульским услугам Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь сообщает, что консульский сотрудник Посольства г-н Серджиу ВРЕМЯ осуществит рабочий визит в г. Гродно 21 сентября 2018 года.

Прием граждан по консульским вопросам будет проходить в пятницу 21 сентября 2018 г. с 11.00 до 15.00 в здании Гродненского областного исполнительного комитета по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 3 каб. 116.

Для более подробной информации просим связаться с нами по электронной почте: sergiu.vremea@mfa.md или по телефону +375 17 289 11 17 с понедельника по пятницу с 15.30 до 17.00 часов.