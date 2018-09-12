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К сведению граждан Республики Молдова
13.09.2018 — Разное | Светлы шлях
Уважаемые граждане Республики Молдова!
В целях облегчения доступа граждан к консульским услугам Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь сообщает, что консульский сотрудник Посольства г-н Серджиу ВРЕМЯ осуществит рабочий визит в г. Гродно 21 сентября 2018 года.
Прием граждан по консульским вопросам будет проходить в пятницу 21 сентября 2018 г. с 11.00 до 15.00 в здании Гродненского областного исполнительного комитета по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 3 каб. 116.
Для более подробной информации просим связаться с нами по электронной почте:
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Уважаемые граждане Республики Молдова!
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