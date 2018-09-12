Военная автомобильная инспекция предупреждает водителей о движении колонн военной техники 13-18 сентября

Военная автомобильная инспекция предупреждает о движении колонн военной и специальной техники.

"В связи с возвращением колонн военной и специальной техники в пункты постоянной дислокации по завершении командно-штабного учения с 13 по 18 сентября рекомендуется водителям транспортных средств повысить бдительность и соблюдать Правила дорожного движения на дорогах в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях", - говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщалось, командно-штабное учение Вооруженных сил Беларуси проходило с 6 по 12 сентября на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем было задействовано около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.