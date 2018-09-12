Нацбанк и Белстат хотят повысить доверие к официальной статистике по инфляции

Национальный банк, МАРТ и Белстат разработают и проведут мероприятия, направленные на повышение доверия со стороны общественности к официально публикуемой статистике по ценам на потребительском рынке. Это предусмотрено системой мер по снижению инфляционных ожиданий, которая утверждена антиинфляционной программой правительства и Нацбанка.

В частности, документом предусмотрено проведение регулярных брифингов руководством Нацбанка, Минэкономики и МАРТ. Предусмотрены также публикации в СМИ, которые должны акцентировать внимание населения "не только на росте потребительских цен, но и на их снижении либо неизменности", сказано в постановлении.

Как сообщалось, население Беларуси традиционно сохраняет высокие инфляционные ожидания, которые превышают фактический уровень инфляции почти в 3 раза. Так, по данным НББ, ожидаемый населением Беларуси на ближайшие 12 месяцев уровень инфляции в августе вырос до 11,7% с 11,4% в мае текущего года.

По данным Белстата, годовая инфляция в августе 2018 года (по сравнению с августом 2017 года) выросла до 5% с 4,1% в июле.

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.