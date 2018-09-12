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В Беларуси запретят инвалюту во внутренних расчетах и уберут валютные привязки к ставкам и тарифам

13.09.2018 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории республики.

В соответствии с опубликованной антиинфляционной программой, данные меры будут реализованы в 2018-2020 годах с целью сокращения инфляционных ожиданий.

Кроме того, с этой же целью будут приняты решения Нацбанка и других госорганов по исключению использования привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

Как сообщалось, глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур в начале августа подчеркивал необходимость радикальных мер по дедолларизации экономики, в том числе номинирования всех договоров в белорусских рублях и исключения иностранной валюты из внутренних расчетов. П.Каллаур констатировал низкую долю нацвалюты (38%)  в широкой денежной массе, что вызывает серьезные искажения трансмиссионного механизма по передаче в экономику решений Нацбанка по уровню ставок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории республики. В...
 
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