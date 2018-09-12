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Белорусских чиновников будут штрафовать за противодействие конкуренции
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) внесет в правительство предложения об установлении административной ответственности в отношении должностных лиц госорганизаций за действия или бездействие, которые могут привести к недопущению конкуренции. Данная норма предусмотрена антиинфляционной программой, которая утверждена совместным постановлением правительства и Нацбанка.
Административная ответственность чиновников за противодействие конкуренции будет закреплена нормативным актом МАРТ.
При этом на законодательном уровне в Беларуси будет закреплена административная ответственность должностных лиц госорганов и юрлиц за распространенную практику ограничения свободного перемещения товаров между регионами Беларуси.
В настоящее время в Беларуси широко распространены межрегиональные ограничения на торговлю товарами, произведенными в других регионах. Как правило, данные решения принимаются на уровне местных исполкомов, чтобы поддержать региональных производителей, уплачивающих налоги в местные бюджеты. В соответствии с документом, МАРТ должен будет выявлять запреты и ограничения на свободное перемещение товаров между регионами.
С целью развития внутриотраслевой конкуренции МАРТ проанализирует законодательство для выявления норм, которые препятствуют развитию конкуренции в ряде традиционно монопольных отраслей: в сфере электросвязи, энергетики, газоснабжения, железнодорожных перевозок, перестрахования, воздушных перевозок.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) внесет в правительство предложения об установлении административной ответственности в отношении...
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