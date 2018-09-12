Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусской птицефабрики и режим усиленного контроля поставок еще четырех компаний из Беларуси из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

"В связи с повторным выявлением остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы производства ОАО "Птицефабрика "Рассвет", Россельхознадзор вводит с 14 сентября 2018 года временные ограничения на поставки данной продукции с указанного предприятия", - говорится в сообщении службы.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (выявление сальмонелл в мясе птицы), ОАО "Молоко", г. Витебск, производственный цех г. Городок (выявление превышения массовой доли бензойной кислоты в твороге), ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине) и ОАО "Рогачевский МКК" филиал по производству сыров (выявление превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра).