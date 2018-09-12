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Россия обещает поставить в Беларусь 18 млн тонн нефти в 2019 году

13.09.2018 18:11 — Разное | БДГ  
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Российское ПАО «Транснефть» планирует поставить в 2019 году в Беларусь 18 тонн нефти.

Как заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов, поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года в объеме 18 млн тонн. 

По словам российского топ-менеджера, поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, а в заявке на 2019 год указано 180 тыс. тонн, пишет energybase.ru. В первом полугодии 2018 года импорт нефтепродуктов из России составил 2,11 млн тонн.

Напомним, что в Москве 13 сентября должна также пройти встреча вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, курирующего энергетическую отрасль РФ.

 
 
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Российское ПАО «Транснефть» планирует поставить в 2019 году в Беларусь 18 тонн нефти.
 
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