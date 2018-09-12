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Россия обещает поставить в Беларусь 18 млн тонн нефти в 2019 году
Российское ПАО «Транснефть» планирует поставить в 2019 году в Беларусь 18 тонн нефти.
Как заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов, поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года в объеме 18 млн тонн.
По словам российского топ-менеджера, поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, а в заявке на 2019 год указано 180 тыс. тонн, пишет
Напомним, что в Москве 13 сентября
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Российское ПАО «Транснефть» планирует поставить в 2019 году в Беларусь 18 тонн нефти.
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