Россия обещает поставить в Беларусь 18 млн тонн нефти в 2019 году

Российское ПАО «Транснефть» планирует поставить в 2019 году в Беларусь 18 тонн нефти.

Как заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов, поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года в объеме 18 млн тонн.

По словам российского топ-менеджера, поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, а в заявке на 2019 год указано 180 тыс. тонн, пишет energybase.ru . В первом полугодии 2018 года импорт нефтепродуктов из России составил 2,11 млн тонн.