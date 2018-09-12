ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий

13.09.2018 17:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан готовился два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О нем стороны договорились на встрече в Самарканде.

Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте

Об этом Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана. В целом же, нынешняя встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Александр Лукашенко поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты.

«Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами, и каждый из вас должен найти здесь уже в этом году себе работу. Если надо узбекам здесь зерноуборочный комбайн, сделайте им тот, который им нужен.

Если здесь нужен оборотный плуг, именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси или Украине, России – сделайте его. Богатая, а в перспективе еще более богатая страна Узбекистан за это платит деньги. И мы должны сделать так, чтобы они стали еще богаче, чтобы они потом еще больше могли заплатить. Это наша общая цель.

«Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий

Эффективным инструментом наращивания торгово-экономических связей может стать развитие взаимодействия на уровне регионов двух стран. И вот добавьте еще, кроме того, что здесь члены правительства, руководители регионов. И если они по одному проекту реализуют – слушайте, мы в миллиард не вложимся. Мы два миллиарда, а то и больше сможем наработать при такой потребности в Узбекистане в новых технологиях, к развитию. При той революции, можно сказать, экономической революции да и политической, которую затеял здесь мой коллега – какой миллиард? Это огромные инвестиции, огромные деньги. А нам это надо, потому что 50 % того, что мы производим, мы не потребляем, мы экспортируем. И мы готовы сегодня опыт, знания, технологии, систему подготовки кадров по просьбе президента Узбекистана перенести сюда.

Мы не туристическую поездку совершили – я это уже чувствую – а мы приехали сюда с конкретными предложениями и с конкретными предложениями на требования и пожелания моего друга, моего брата, моего коллеги президента Узбекистана.

Также 13 сентября два президента открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus. Всего в ней участвуют более 150 отечественных предприятий и организаций.

«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан готовился два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О нем стороны договорились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совмин утвердил новую антиинфляционную программу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика