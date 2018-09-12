ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эхо Орши? В Барановичах уволен директор "Бархима"

13.09.2018 17:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 14 сентября Евгений Рудый - многолетний руководитель «Бархима» - уже не будет возглавлять предприятие.



Знакомые с ситуацией люди считают это увольнение отголоском скандала в Орше, когда Лукашенко уволил целый ряд неэффективных менеджеров, пишет Наша Нива

ОАО «Бархим» — крупнейший в Беларуси производитель стиральных порошков и товаров бытовой химии, находится в Барановичах.

Говорят, при Рудом завод периодически буксовал: мол, склады завалены продукцией, «Мара» обходит «Бархим» в борьбе за внутренний рынок, зарплаты небольшие даже по меркам Барановичей.

Кто станет руководителем, пока неизвестно, «Белресурсы» (управляющая компания холдинга) ищет нового директора, который смог бы решить проблемы предприятия.


Также известно, что при Рудом предпринимались попытки приватизации завода, но им помешал Госконтроль.

Дело в том, что на территории завода уже больше 20 лет остаются недостроенные здания, которые когда-то возводились под расширение производства, но в связи с кризисом стали не нужны и превратились в балласт.

И вот, когда инвесторы — среди которых были, в частности, немцы — называли свою цену, то Госконтроль считал ее заниженной и требовал увеличить на сумму, равную стоимости незавершенного строительства, а это около $1,7 млн.

Известно, что инвесторы не хотели переплачивать за недострой, и сделки срывались.


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 14 сентября Евгений Рудый - многолетний руководитель «Бархима» - уже не будет возглавлять предприятие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Kia рассекретила облик нового серийного лифтбека ProCeed
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика