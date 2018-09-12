







Наша Нива Знакомые с ситуацией люди считают это увольнение отголоском скандала в Орше, когда Лукашенко уволил целый ряд неэффективных менеджеров, пишет





ОАО «Бархим» — крупнейший в Беларуси производитель стиральных порошков и товаров бытовой химии, находится в Барановичах.





Говорят, при Рудом завод периодически буксовал: мол, склады завалены продукцией, «Мара» обходит «Бархим» в борьбе за внутренний рынок, зарплаты небольшие даже по меркам Барановичей.





Кто станет руководителем, пока неизвестно, «Белресурсы» (управляющая компания холдинга) ищет нового директора, который смог бы решить проблемы предприятия.









Также известно, что при Рудом предпринимались попытки приватизации завода, но им помешал Госконтроль.





Дело в том, что на территории завода уже больше 20 лет остаются недостроенные здания, которые когда-то возводились под расширение производства, но в связи с кризисом стали не нужны и превратились в балласт.





И вот, когда инвесторы — среди которых были, в частности, немцы — называли свою цену, то Госконтроль считал ее заниженной и требовал увеличить на сумму, равную стоимости незавершенного строительства, а это около $1,7 млн.





Известно, что инвесторы не хотели переплачивать за недострой, и сделки срывались.



