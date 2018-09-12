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Друзья и семья застрелившегося под Брестом милиционера: Мы не понимаем, что произошло
Тело лейтенанта Московского РОВД г. Бреста Валерия Калькиса обнаружили в лесу днем 12 сентября. По предварительной версии, милиционер застрелился из табельного оружия.
Следственный комитет подтвердил факт смерти Калькиса и сообщил, что, скорее всего, происшествие не носит криминального характера. Но причины самоубийства неизвестны.
Валерию недавно исполнился 21 год. В этом году он окончил Могилевский институт МВД. Жил с родителями. Отец — строитель, мать — бухгалтер.
«Я дружил с Валерием. Но ничего не знаю. Никто не понимает, что произошло и почему. Один из общих друзей говорит, что звонил Валерию в пятницу — все было нормально. А потом прошло несколько дней — и вот… — рассказал «
По словам парня, он узнал о смерти Валерия от его матери. Женщина сказала, что тоже не знает, что стало причиной.
«Мы не знаем совсем ничего и сами хотели бы узнать», — ответила сестра погибшего.
По неподтвержденной информации, причиной могла стать неразделенная любовь. Имеется информация, что тело милиционера нашли неподалеку от дома его знакомой девушки.
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Тело лейтенанта Московского РОВД г. Бреста Валерия Калькиса обнаружили в лесу днем 12 сентября. По предварительной версии, милиционер застрелился из табельного...
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