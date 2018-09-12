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Кому нужен этот спектакль? Главные нестыковки в интервью с Бошировым и Петровым

13.09.2018 17:33 — Разное | Партизан  
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RT выложил полную версию интервью Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Кому нужен этот спектакль? Главные нестыковки в интервью с Бошировым и Петровым
Тhebell.io внимательно посмотрел интервью и обратил внимание на несколько нестыковок, поговорив о них с экспертами:

Вопросы и ответы

Во время интервью с Бошировым и Петровым Маргарита Симоньян не задала сразу несколько напрашивающихся вопросов. Например:

- Как и где они получали паспорта и почему они отличаются всего на одну цифру? В своем телеграм-канале Симоньян написала, что просила интервьюируемых показать паспорта, но на камеру они это делать отказались. В выложенном на YouTube интервью вопрос не прозвучал.

- Ранее сообщалось, что у Петрова и Боширова были обратные билеты сразу на два рейса в Москву из лондонского Хитроу — вечерний 4 марта и ночной 5-го. Правда ли это? Если да, то зачем?

- Есть ли у кого-то из них профили в соцсетях? Принадлежат ли Руслану Боширову найденные журналистами аккаунты Руслана Боширова в Facebook и «Моем мире@Mail.ru»?

- Где они живут? Имеет ли Боширов отношение к адресу по московской регистрации на Большой Набережной улице, о котором ранее упоминали СМИ?

- Владимир Путин во вторник объявил, что Боширова и Петрова «нашли», и это обычные гражданские лица. Как и кто их нашел? Связывались ли с ними и допрашивали ли российские спецслужбы?

- На важном вопросе о том, являются ли Боширов и Петров сотрудниками ГРУ, в кадре (13-я минута) вместо подозреваемых – Симоньян.


Рассказ про бизнес и путешествия

Боширов и Петров, по их собственному признанию, — «предприниматели средней руки» — работают в сфере фитнес-индустрии. Детали своего бизнеса они раскрыть отказались, сославшись на нежелание навредить клиентам. 

«Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров. По словам мужчин, помимо Великобритании из других европейских стран они недавно были в Швейцарии, где встретили Новый год. Европу они посещали и по бизнесу – в том числе для того, чтобы изучить новинки рынка.

Мы попросили нескольких предпринимателей из этой сферы прокомментировать этот рассказ:

Максим Журило, основатель школы циклических видов спорта «I Love Supersport»

«На этом рынке существует два типа бизнеса: первый ориентирован на крупные контракты, в том числе государственные – у таких компаний закупают продукцию национальные сборные, команды регионального уровня. Им зачастую не нужно заниматься маркетингом своей продукции: они находят покупателей через систему закупок. 

Второй тип бизнеса ориентирован на широкий рынок, для таких предпринимателей и компаний характерен агрессивный маркетинг: реклама в соцсетях, YouTube, раскрутка сайтов. Я не верю, что без этого можно реализовывать спортивное питание массовому покупателю. 

История с ввозом продукции из-за рубежа тоже довольно странная. Обычно схема такая: мелкие российские продавцы закупают спортивное питание у крупных дистрибьюторов-официальных поставщиков конкретных добавок. У них заключены контракты с иностранными производителями, они занимаются таможенными вопросами. Никто не возит банки со спортивным питанием в чемодане».

Директор крупной компании-дистрибьютора спортивного питания: 

«Теоретически такая схема возможна: российские предприниматели едут на выставку, выбирают продукты, потом договариваются о поставках с производителем. Это может быть разовый договор поставки, может быть статус дистрибьютора – в обоих случаях у сторон должны быть переписка и документы, подтверждающие это сотрудничество. 

Но Швейцария [туда в том числе по бизнесу ездили, по их словам, Петров и Боширов] – очень дорогой рынок, есть сомнения, что швейцарская продукция – уровень предпринимателей «средней руки»».


Туристы со стажем

Боширов с Петровым рассказывают в интервью, что в Солсбери отправились именно для осмотра достопримечательностей. 

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», – говорит Петров. Боширов добавляет, что это «туристический город» и рассказывает о Солсберийском соборе с его 123-метровых шпилем и «самыми первыми в мире часами».

Российские туристы действительно довольно часто ездят в Солсбери но, как правило, в связке со Стоунхенджем – это стандартное предложение турагентств, рассказала The Bell организатор групповых туров Business Services International UK Карина Фазилова. 

Петров с Бошировым говорят, что третьего марта собирались посетить в том числе Стоундхендж (находится в 13 км от Солсбери) и Олд Сарум (3,5 км), но помешала непогода и они вернулись в Лондон. Четвертого марта (день отравления Скрипалей), по словам Петрова, они вернулись в Солсбери для того, чтобы «завершить это дело», но в обед начался ливень, и они уехали из города, раньше, чем планировали.



Подозреваемые в отравлении в Солсбери рассказывают, что они вообще много путешествуют как туристы и целенаправленно осматривают достопримечательности. Но Солсберийский собор, который, по словам Боширова, известен на весь мир, он называет «солберецким», а рассказывая о своем новогоднем туристическом путешествии в Швейцарию, он называет Монблан «монбланком».

Телефон Симоньян

С Маргаритой Симоньян подозреваемые в отравлении, по ее словам, связались, позвонив ей на мобильный телефон. 

«Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – написала Симоньян в своем телеграм-канале. 

Мы попросили журналиста-расследователя Михаила Маглова попробовать найти номер Симоньян в открытых источниках, но сделать это ему не удалось.

Цитата: «Для того чтобы попробовать найти мобильный телефон Маргариты Симоньян я использовал поисковые системы Yandex и Google, включая поиск по картинкам и файлам. Использовались разные комбинации запросов, но ни телефона, ни фото визитки главного редактора RT обнаружить в сети не удалось. Также отрицательный результат дал поиск номера телефона в ЕГРЮЛ и СПАРК, и социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram, которые Симоньян использует для коммуникации».


Других знакомых журналистов у Петрова с Башировым, если верить их рассказу, быть не должно. На 12-й минуте интервью Петров говорит, что раньше они «никогда не сталкивались со средствами массовой информации».

 
 
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RT выложил полную версию интервью Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.
 
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