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Из каких банков Беларуси вкладчики забрали валютные депозиты?

13.09.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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Мизерная доходность на валютных депозитах в банках толкает белорусов к изъятию своих денег со вкладов.

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По официальным данным, на 1 августа 2018 года белорусы держали в банках сумму, эквивалентную 7 137 млн USD. По сравнению с 1 января валютные депозиты усохли на 3,4%. За такой же период в 2017 году отток вкладов в валюте составил 0,4%. Из-за того, что население забирало валютные депозиты из банков, долларизация вкладов населения уменьшилась — с 72,5% на начало года до 69,7% на 1 августа. 

В начале 2017 года депозиты в валюте составляли 76,3% всех вкладов населения в белорусских банках. Отток валютных депозитов в пересчете на доллары в январе—июле 2018 года наблюдался в 14 банках из 24. 

Интересно, что в категорию «лишенцев» не попал Беларусбанк. Валютные вклады физических лиц в данном банке за 7 месяцев выросли на 1,4%. Благодаря этому доля Беларусбанка на рынке валютных депозитов физлиц выросла в 2018 году с 40,9% до 42,9%. 

Долларизация вкладов населения в Беларусбанке осталась ниже, чем в среднем по системе — 65,2%. Однако по сравнению с 1 января доля валютных депозитов в банке не изменилась. 

А вот в Белагропромбанке отмечался бурный отток средств населения с валютных депозитов. С 1 января по 1 августа этот госбанк потерял 10,1% вкладов физлиц в валюте. Как следствие, доля Белагропромбанка на рынке валютных депозитов упала с 18,3% до 17%. 

Также Белагропромбанк испытал крупнейшие денежные потери в абсолютном измерении. За 7 месяцев 2018 года вкладчики-физлица вынесли из этого банка 136 млн USD. Для сравнения: за то же время валютные вклады в Беларусбанке выросли на 41,2 млн USD. 

Белагропромбанк перенес самый большой отток валюты, а Беларусбанк получил наибольший приток. Не бывает худа без добра. Удельный вес валютных вкладов в общей массе по Белагропромбанку сократился — с 79,4% до 77%. Теперь Белагропромбанк отчисляет меньше денег в фонд обязательных резервов. 

Среди остальных игроков рынка можно выделить банки с долей выше 5%. На 1 августа таковых было всего 5 — Банк БелВЭБ (7%), Приорбанк (6,3%), БПС-Сбербанк (5,8%), Белинвестбанк (5,6%) и Белгазпромбанк (5,4%). 
Четыре из пяти названных банков потеряли часть валютных вкладов населения. Совокупный вынос валюты составил 197 млн USD. 


Зато исключением стал Приорбанк. Валютные депозиты белорусов в этом банке за 7 месяцев выросли на 9% (+37,2 млн USD). 

Что касается долларизации, то за январь—июль 2018 года она снизилась у всех банков, кроме Цептер Банка. Рост долларизации в Цептер Банке объясняется малым объемом и высокой волатильностью депозитов физлиц. 

Наименее долларизованными банками в системе на 1 августа были Идея Банк (27,1% вкладов в валюте) и МТБанк (35,5%). 

Кроме них относительно низкую долю валютных вкладов имели СтатусБанк (46%) и Банк ВТБ (50,4%). У этих же банков фиксировалось крупнейшее падение доли валютных вкладов за скользящий год — минус 24,5% и 20,8% соответственно.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Мизерная доходность на валютных депозитах в банках толкает белорусов к изъятию своих денег со вкладов.
 
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