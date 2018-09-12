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Новые подробности о смерти Машерова. Убийство или несчастный случай?

13.09.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Петр Машеров погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года. Что это было: трагическая случайность или спланированное убийство?

Новые подробности о смерти Машерова. Убийство или несчастный случай?
"Чайка" Машерова после автоктастрофы, 4 октября 1980 года
До сих пор в интернете появляется много версий относительно гибели бывшего руководителя Беларуси. Семья Петра Машерова уверена, что его убили. Вот только никто не может объяснить, кто это мог сделать, и кому было необходимо «убрать» Машерова.

Обстоятельства этой громкой автокатастрофы вызывают много вопросов. Почему водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где ехал кортеж? Где была первая машина сопровождения, которая должна была принять удар на себя? А может, водитель Машерова мог избежать аварии, если бы не его физическое состояние? Почему первоначального обвиняемого переквалифицировали в свидетеля?

На телеканале Белсат в одной студии впервые собрались участники той аварии: водитель того самого грузовика и руководитель кортежа Машерова. В ток-шоу «Каждый из нас» они рассказали, что все-таки случилось 4 октября 1980 года.



 
 
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Петр Машеров погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года. Что это было: трагическая случайность или спланированное убийство?
 
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