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Новые подробности о смерти Машерова. Убийство или несчастный случай?
Петр Машеров погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года. Что это было: трагическая случайность или спланированное убийство?
"Чайка" Машерова после автоктастрофы, 4 октября 1980 года
До сих пор в интернете появляется много версий относительно гибели бывшего руководителя Беларуси. Семья Петра Машерова уверена, что его убили. Вот только никто не может объяснить, кто это мог сделать, и кому было необходимо «убрать» Машерова.
Обстоятельства этой громкой автокатастрофы вызывают много вопросов. Почему водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где ехал кортеж? Где была первая машина сопровождения, которая должна была принять удар на себя? А может, водитель Машерова мог избежать аварии, если бы не его физическое состояние? Почему первоначального обвиняемого переквалифицировали в свидетеля?
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Петр Машеров погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года. Что это было: трагическая случайность или спланированное убийство?
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