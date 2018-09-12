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В Испании задержан офицер российской полиции - его обвиняют в наркоторговле

13.09.2018 17:05 — Разное | Партизан  
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Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю.

В Испании задержан офицер российской полиции, которого разыскивали по линии Интерпола за наркоторговлю. Как сообщил DW в четверг, 13 сентября, официальный представитель Гражданской гвардии (жандармерии), задержание 29-летнего гражданина России В.Быкова было осуществлено в курортном городке Платжа Д'Аро, провинция Жирона. 

По его словам, операция по поиску россиянина, объявленного на родине в международный розыск, продолжалась несколько месяцев. Он скрывался под чужим именем, располагая фальшивым украинским паспортом.   

Установить местонахождение подозреваемого, отметил далее представитель жандармерии, удалось с помощью российских коллег, которые информировали испанцев о частых поездках в их страну людей из окружения Быкова для встречи с разыскиваемым. 

За ними было установлено наблюдение - следы привели в Платжа Д'Аро. После этого сотрудники Гражданской гвардии, располагавшие фотографией и описанием внешности беглеца, легко обнаружили его и осуществили задержание.


Торговец наркотиками

На родине Быков обвиняется в том, что возглавлял группировку наркоторговцев. В частности, он доставлял в Россию латиноамериканский  кокаин. Так, в аэропорту Петербурга таможенными службами не так давно  было обнаружено 35 килограммов кокаина, растворенного в бутылках партии рома из Доминиканской республики.

Представитель Гражданской гвардии пояснил также, что подозреваемый укрылся в Испании после ареста нескольких своих подельников. Сейчас он направлен в распоряжение Национальной судебной палаты Испании (НСПИ), которая должна решить вопрос о его экстрадиции на родину.

Процесс экстрадиции в Испании занимает как правило от полугода до полутора лет. Лица, подлежащие высылке, имеют возможность оспорить через суд высшей инстанции решение НСПИ.

С конца 90-ых годов прошлого столетия правоохранительные органы Испании задержали более сотни россиян, которые пытались укрыться в этой стране от уголовного преследования на родине.  28 испанских силовиков удостоены российских наград за сотрудничество в деле поимки особо опасных преступников из России.

 
 
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Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю.
 
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