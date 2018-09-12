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Чумаданова выпустила вторую серию своего блога - о Слуцке
13.09.2018 — Разное | Слуцк Город
YouTube-
Первое видео было посвящено Солигорску, родному городу ведущей блога Кристины Клезович. Эксцентричную девушку многие критиковали за нецензурную лексику.
Во втором ролике авторы проекта постарались поработать над ошибками и показать значимые места Слуцка и популярные заведения общепита.
Тем не менее, в видео встречается ненормативная речь и сцены неоднозначного содержания, поэтому мы не рекомендуем его к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
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Во втором ролике авторы проекта постарались поработать над ошибками и показать самые значимые места города и популярные заведения общепита.
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