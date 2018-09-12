Чумаданова выпустила вторую серию своего блога - о Слуцке

YouTube- канал «чУмаданова - блог о Беларуси» выпустил второй видеоролик, посвящённый внутреннему туризму.

Первое видео было посвящено Солигорску, родному городу ведущей блога Кристины Клезович. Эксцентричную девушку многие критиковали за нецензурную лексику.

Во втором ролике авторы проекта постарались поработать над ошибками и показать значимые места Слуцка и популярные заведения общепита.

Тем не менее, в видео встречается ненормативная речь и сцены неоднозначного содержания, поэтому мы не рекомендуем его к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.



Slutsk-Gorod.by