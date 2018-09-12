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Депутаты Европарламента проголосовали за обновленный проект реформы правил защиты авторского права
13.09.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Депутаты Европарламента (ЕП) на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге поддержали начало переговоров с государствами-членами о новых правилах в области авторского права в масштабах ЕС, чтобы обеспечить справедливую оплату для авторов в современном цифровом мире, сообщается на сайте ЕП.
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Депутаты Европарламента (ЕП) на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге поддержали начало переговоров с государствами-членами о новых правилах в...
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