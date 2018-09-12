Пятничный совет 1146.BY в четверг: Самый главный совет

Нетрадиционный совет редакции в четверг.

Тут бы стоило начать с традиционного «в пятницу мы, как обычно…», но, во-первых, сегодня, если мы ничего не путаем, не пятница; а, во-вторых, соответственно ничего традиционного в сегодняшнем совете нет. Да и вообще, судя по заголовку, редакция окончательно рехнулась и решила смешать в кучу коней и людей. Спокойствие – всему есть объяснение, пока еще рановато сигнализировать в соответствующее учреждение.

Объясняется все довольно просто: я, то есть журналист портала 1146.BY (а это то же самое, что «мы», если вы понимаете, о чем я), ухожу. Нет-нет, не устал – ухожу, а ухожу в заслуженный, как мне кажется, двухнедельный отпуск. Это, впрочем, не значит, что вас, наши подписчики, не ждет совершенно никаких активностей все это время, наоборот: вполне возможно, на днях, а то и раньше, на портале появится кое-что новенькое.

Не пропустите.





Так, теперь давайте разберемся с обязательной частью – традиционным пятничным советом и рубрикой «Наша Эра». Касательно последней – мы стараемся не заниматься афишированием откровенного шлака, который, как не крути, зачастую появляется в прокате. Наша «Эра», разумеется, здесь никакое не исключение. Зато когда в сетке появляется что-то действительно достойное, стараемся упомянуть, чтобы вы не пропустили. И тут как раз такой случай – «Великий уравнитель 2» с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Собственно, в первой части он тоже исполнял главную роль, и, если по какой-то причине вы пропустили сей шедевр (да нет тут никакого сарказма), обязательно посмотрите. Хотя, даже если не смотрели, но так случилось, что попали на показ сразу второго фильма – ничего страшного, «Великий уравнитель» равно хорош с любой стороны. Единственное, о чем вам надо знать заранее – главный герой, Роберт Маккол, отставник ЦРУ, который обладает повышенным чувством справедливости, и готов уделить ВСЕ свое свободное время, чтобы она восторжествовала.

На этом все – какими-то сценарными изысками и невероятными поворотами сюжета картина не блещет, зато любоваться на то, как Дензел Вашингтон воздает по заслугам всему, что движется, можно до бесконечности.





Продолжая тему кинематографа, хотелось бы порекомендовать еще один фильм – «Апгрейд». Уже не помним, показывали его у нас или нет, но, если не показывали – это огромное упущение. Впрочем, картину легко можно найти в сети, потратив на это минут пять времени. А вот дальше – за уши не оттянешь. И это не удивительно, ведь над картиной работал Ли Уоннелл. Кто это? Хм, ну, тут проще рассказать, что он натворил до этого – «Пила», «Астрал». Заценили масштаб трагедии? Если нет, это надо срочнейшим образом исправлять.

Так вот, «Апгрейд», как минимум, ничуть не хуже. Сюжет в картине обманчиво простой: недалекое будущее, главный герой, Грей − человек, для которого весь этот благословенный прогресс и яйца выеденного не стоит. Он любит все по старинке, руками, и успешно это практикует. Например, восстанавливает старые мускул кары и продает их потом богатеям. На одну такую деловую встречу Грей приглашает прокатиться свою жену, и для нее она заканчивается летально, для него – параличом всех конечностей.

Правда, в инвалидном кресле, пусть и со всеми наворотами, Грей недолго прозябал, а вот, как он оттуда выбрался, и чем все закончилось, предлагаем вам разобраться самим. Обещаем, скучно не будет, концовку, наверное, можно предсказать, но она точно не самая очевидная.





А вот и пятничный совет – новый американский телесериал «Судная ночь». Да-да, по мотивам, по лекалам и по стопам. Мы, конечно же, про целую кучу (4 части) не самых плохих одноименных ужастиков про то, как в альтернативной версии оплота мировой демократии разрешили 12 часов в году творить любое непотребство, и за это ничего не будет. Якобы для того, чтобы дать населению выпустить пар. То есть еще сегодня днем кто-то смиренно вкалывал на опостылевшей работе, и вот уже ночкой темною безмятежно расчленяет тело соседа в ванной. Ну как тут не расслабиться.

Сериал «Судная ночь» во многом, так сказать, расширяет темы, поднятые в фильмах, или, лучше сказать, размазывает их тонким слоем по хронометражу, ибо надо этот самый хронометраж выдерживать. Тем не менее, глянуть определенно стоит.

Самый главный совет хотелось бы начать со слов благодарности. Знаете, за более, чем три года работы, мы как-то упускали этот момент. Поблагодарить хотелось бы вас, наши подписчики, читатели, смотрители, добро и недоброжелатели – спасибо вам, что бы мы без вас делали. Это, если что, от чистого сердца и с совершенным пониманием того, что мы несем. В последнее время, как вы, наверное, заметили, темпы нашей работы несколько снизились, и это было бы тревожным знаком, но – нет. Самый главный совет: оставайтесь с нами дальше – мы еще знатно пошумим.



