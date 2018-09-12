В Дзержинске открывается фитнес-клуб POWER CLUB (ФОТО, ЦЕНЫ)

В Дзержинске скоро откроется новый фитнес-клуб.

Отличная новость для любителей ЗОЖ – в Дзержинске скоро откроется новый фитнес-клуб POWER CLUB. Один такой уже довольно неплохо зарекомендовал в Фаниполе, и, похоже, настало время расширяться. Из подробностей пока только место расположения и цены. Располагаться «качалка» будет по адресу г. Дзержинск, улица Свердлова, 8. Там такой здоровенный домина, не промахнетесь.





Добавить больше нечего, прилагаем прейскурант цен и фотографии. Фотографии, к слову, очень даже впечатляют – прям совершенно не стыдно заплатить суммы, указанный в прейскуранте. И – так, на всякий случай – это не реклама.





























