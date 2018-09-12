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Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Делегация из китайского города Хэфэй прибыла в Брест с двухдневным визитом. В первый день своего пребывания гости из Поднебесной посетили предприятия Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

Сегодня, в рамках рабочего визита состоялась встреча представителей китайской делегации с председателем Брестского городского исполнительного комитета Александром Рогачуком, руководителями депутатского корпуса и администрации Свободной экономической зоны «Брест».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

В ходе диалога заместитель заведующего постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэфэй Фан Чжэнцзе поблагодарил представителей принимающей стороны за гостеприимный прием, а также за организацию посещения некоторых предприятий города, благодаря которым у делегации была возможность познакомиться с промышленным комплексом Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

Гость подчеркнул, что сегодня у китайского Хэфэя и белорусского Бреста — хорошие перспективы партнерства в различных областях. Данная встреча имеет рабочий характер. Она реализована в контексте тех отношений, которые год назад были сформированы во время визита руководства Брестской области и города в провинцию Аньхой. Сегодня прошел без малого год после подписания соглашения о намерениях о сотрудничестве и данная встреча – хороший повод перейти от слов к делу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

Глава города Александр Рогачук отметил, что в плане международного сотрудничества Брест и Китай вышли на новый, более интенсивный уровень. «Это общий тренд, который характерен для страны в целом, и я рад, что Брест тоже в этом формате. Это обусловлено выгодой и развитием в экономическом плане».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

В своем интервью журналистам председатель горисполкома отметил, что сегодня необходимо развивать отношения, особенно в торговле. Главная задача – увеличивать экспорт товаров Брестчины в Китай.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

«Хэфэй – динамично развивающийся город, столица большой провинции со своей уникальной структурой сельского хозяйства, городской средой и методологией управления городом. Вместе с тем, это центр электронной промышленности и машиностроения всего Китая. Здесь важно найти свою нишу для поставок брестской продукции», — подчеркнул Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

После официальной встречи, китайская делегация посетила ряд ведущих предприятий города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58833.php

Делегация из китайской Хэфэя прибыла в Брест

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Делегация из китайского города Хэфэй прибыла в Брест с двухдневным визитом. В первый день своего пребывания гости из Поднебесной посетили предприятия Бреста. ...
 
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