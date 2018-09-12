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Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц
13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 13 сентября 2018 года на улице Высокой в городе Бресте работники ДЭП укатывали чистовой слой асфальтобетонного покрытия.
Данная дорога давно требовала капитального ремонта: на ней находятся детский сад и спортивная школа, к которым из-за старого покрытия, был затруднителен подвоз детей.
Сегодня ситуация кардинально изменилась и уже завтра жители близлежащих домов, а также автолюбители смогут оценить новое покрытие.
Параллельно дорожники фрезеруют старый слой асфальта на оживленной улице Шоссейной. После подготовительного этапа здесь появятся спецтехника для укатки нового асфальта.
Не остались без внимания и просьбы жителей улицы Борисовской о необходимости создания гравийной дороги.
Сегодня начаты работы по прокладке нового проезда.
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Сегодня, 13 сентября 2018 года на улице Высокой в городе Бресте работники ДЭП укатывали чистовой слой асфальтобетонного покрытия. Данная дорога давно требовала...
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