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Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 13 сентября 2018 года на улице Высокой в городе Бресте работники ДЭП укатывали чистовой слой асфальтобетонного покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

Данная дорога давно требовала капитального ремонта: на ней находятся детский сад и спортивная школа, к которым из-за старого покрытия, был затруднителен подвоз детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

Сегодня ситуация кардинально изменилась и уже завтра жители близлежащих домов, а также автолюбители смогут оценить новое покрытие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

Параллельно дорожники фрезеруют старый слой асфальта на оживленной улице Шоссейной. После подготовительного этапа здесь появятся спецтехника для укатки нового асфальта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

Не остались без внимания и просьбы жителей улицы Борисовской о необходимости создания гравийной дороги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

Сегодня начаты работы по прокладке нового проезда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58832.php

Высокая, Шоссейная, Борисовская приняли эстафету по благоустройству улиц

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 13 сентября 2018 года на улице Высокой в городе Бресте работники ДЭП укатывали чистовой слой асфальтобетонного покрытия. Данная дорога давно требовала...
 
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