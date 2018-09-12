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Минобороны предупреждает водителей о возвращении с учения колонн военной техники

13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники, возвращающейся с командно-штабного учения в пункты постоянной дислокации. Такая информация размещена на сайте оборонного ведомства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58829.php

Минобороны предупреждает водителей о возвращении с учения колонн военной техники

Возвращение колонн военной и специальной техники в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях проходит 13-18 сентября. "Военная автомобильная инспекция рекомендует водителям повысить бдительность и соблюдать Правила дорожного движения", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, командно-штабное учение с участием до 7,5 тыс. военнослужащих проходило в Беларуси 6-12 сентября в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач было задействовано 6 полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В учении приняли участие 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.

 
 
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Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники, возвращающейся с командно-штабного учения в пункты постоянной...
 
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