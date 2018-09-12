Минобороны предупреждает водителей о возвращении с учения колонн военной техники

Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники, возвращающейся с командно-штабного учения в пункты постоянной дислокации. Такая информация размещена на сайте оборонного ведомства.



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Возвращение колонн военной и специальной техники в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях проходит 13-18 сентября. "Военная автомобильная инспекция рекомендует водителям повысить бдительность и соблюдать Правила дорожного движения", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, командно-штабное учение с участием до 7,5 тыс. военнослужащих проходило в Беларуси 6-12 сентября в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач было задействовано 6 полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В учении приняли участие 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.