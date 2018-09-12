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На ул. Советской у новой гостиницы "спасали" человека и "горел" этаж
13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Это были учения, по легенде из-за возгорания на одном из этажей новой гостиницы, из-за которой было столько споров, в помещении оказался заблокирован человек, его-то и спасали. Будем надеяться что строение обойдётся в дальнейшем без подобных реальных инцидентов, а спасатели лишь ознакомились таким образом с новым объектом.
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Это были учения, по легенде из-за возгорания на одном из этажей новой гостиницы, из-за которой было столько споров, в помещении оказался заблокирован человек, его-то...
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