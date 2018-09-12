КГК и прокуратура Брестской области проверили организацию питания в больницах

Прокуратура и Комитет государственного контроля Брестской области проверили организацию питания в больницах региона. Нарушения нашлись практически в каждом медучреждении. К дисциплинарной ответственности привлечены 74 человека, еще 9 – к административной. Четверо должностных лиц получили официальные предупреждения.



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Начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Брестской области Александр Пузик рассказал, что нарушения выявлялись те же, что и во время проверок организации питания в школах и вузах:

- Приходится констатировать: работа над ошибками не была выполнена должным образом. В большинстве учреждений здравоохранения социальные стандарты по нормам питания не выполняются. А ведь от его качества во многом зависит процесс выздоровления пациентов. Нами выявлены нарушения законодательства о закупках, нарушения санитарных норм и правил, несоблюдение технологии приготовления пищи, использование продуктов с истекшими сроками годности, банальные хищения.

В онкологическом диспансере Барановичской центральной поликлиники средний показатель по продуктам питания на пациентов в 2017 году составил всего 68% от установленных норм. Еще одна проблема – отсутствие четкого документального контроля за поступлением и выпиской пациентов. Как следствие – нерациональное использование продуктов или, напротив, отсутствие назначенного лечебного питания. В том же барановичском онкодиспансере в январе-марте нынешнего года 170 пациентов остались без ужина.

Старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Наталья Ивашко озвучила другие проблемы:

- Острой является проблема закупок продуктов по завышенным ценам. С одной стороны, зачастую это связано с отсутствием у заказчика информации о рыночной стоимости предмета закупки и репутации поставщиков. С другой – производители продуктов питания не принимают активного участия в проводимых торгах. Также нами выявлены вопиющие факты заключения учреждениями здравоохранения дополнительных соглашений об увеличении сформированной в результате торгов закупочной цены. Руководители особо “отличившихся” учреждений приглашены на совместную коллегию прокуратуры Брестской области и КГК, которая проходит сегодня. Действиям должностных лиц будет дана принципиальная оценка.