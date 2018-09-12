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Водитель должен начинать движение только после окончания продажи билетов

13.09.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Водитель автобуса или маршрутки должен начинать движение только после окончания продажи билетов пассажирам. Это предусмотрено требованиями новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58825.php

Водитель должен начинать движение только после окончания продажи билетов

"Члены экипажа транспортного средства в соответствии со своими полномочиями обязаны начинать движение транспортного средства после окончания продажи билетов при наличии пассажиров, намеревающихся приобрести билет у водителя", - сказал он.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58825.php

Водитель должен начинать движение только после окончания продажи билетов

Сергей Дубина уточнил, что данное требование касается всех транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом в регулярном сообщении, - это городские, пригородные и междугородные перевозки. При этом действие нормы не распространяется на перевозку в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси.

Кроме того, по новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.

Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу 12 октября.

 
 
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Водитель автобуса или маршрутки должен начинать движение только после окончания продажи билетов пассажирам. Это предусмотрено требованиями новой редакции...
 
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