Водитель должен начинать движение только после окончания продажи билетов

Водитель автобуса или маршрутки должен начинать движение только после окончания продажи билетов пассажирам. Это предусмотрено требованиями новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.



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"Члены экипажа транспортного средства в соответствии со своими полномочиями обязаны начинать движение транспортного средства после окончания продажи билетов при наличии пассажиров, намеревающихся приобрести билет у водителя", - сказал он.



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Сергей Дубина уточнил, что данное требование касается всех транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом в регулярном сообщении, - это городские, пригородные и междугородные перевозки. При этом действие нормы не распространяется на перевозку в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси.

Кроме того, по новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.

Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу 12 октября.