|
Школа журналистики прошла на Белорусском международном медиафоруме
13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Школа журналистики в Минске. Сегодня она прошла в рамках Международного медиафорума. Его в 13-й раз принимает Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
Лекции и мастер-классы провели для студентов главного вуза страны – Белорусского государственного университета. Своим опытом поделились известные отечественные и зарубежные журналисты и даже политологи.
Говорили об образовании репортеров в эпоху цифровы технологий. Также обсуждали развитие региональных СМИ. Всего было 12 площадок. Их посетили более тысячи человек.
«Мы постоянно работаем со студентами, анкетируем их. И спрашиваем, чего им не хватает в учебе. И они отмечает, что им не хватает преподавателей-практиков в аудиториях. И сегодня как раз тот случай, когда ребята могут пообщаться с мэтрами журналистики, опытными специалистами. Послушать лекцию и получить ответы на интересные вопросы», – рассказала декан факультета журналистики Ольга Самусевич.
Всего в форуме приняли участие несколько сотен журналистов. Это представители почти 30 стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности в форуме приняли участие несколько сотен журналистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)