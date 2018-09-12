Школа журналистики прошла на Белорусском международном медиафоруме

Школа журналистики в Минске. Сегодня она прошла в рамках Международного медиафорума. Его в 13-й раз принимает Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Лекции и мастер-классы провели для студентов главного вуза страны – Белорусского государственного университета. Своим опытом поделились известные отечественные и зарубежные журналисты и даже политологи.

Говорили об образовании репортеров в эпоху цифровы технологий. Также обсуждали развитие региональных СМИ. Всего было 12 площадок. Их посетили более тысячи человек.

«Мы постоянно работаем со студентами, анкетируем их. И спрашиваем, чего им не хватает в учебе. И они отмечает, что им не хватает преподавателей-практиков в аудиториях. И сегодня как раз тот случай, когда ребята могут пообщаться с мэтрами журналистики, опытными специалистами. Послушать лекцию и получить ответы на интересные вопросы», – рассказала декан факультета журналистики Ольга Самусевич.

Всего в форуме приняли участие несколько сотен журналистов. Это представители почти 30 стран.