"Интернет-тролли предадут меня анафеме за 5 минут, но AI нет": мнение

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«Искусственного интеллекта — каким он должен быть на самом деле — в мире пока нет. Происходит подмена понятий, которая выгодна маркетологам и некоторым ИТ-компаниям. А может быть, все намного глубже». Такое мнение высказал наш читатель, который представился математиком, разработчиком с 30-летним стажем, основателем нескольких крупных ИТ-компаний, автором патентов. Он не назвал своего имени, указав причину: «не хочу вступать в полемику с интернет-троллями, которых немало».

В порядке дискуссии, «Про бизнес» решил опубликовать это мнение.

— Статья отражает исключительно мое мнение. Наблюдения, которыми я хочу поделиться:

1. Я считаю, что искусственного интеллекта пока нет. Есть математические алгоритмы, которые работают с огромными массивами данных. И называть их искусственным интеллектом — то есть наделять их человеческими свойствами — пока рано.

2. Инструментарий физиков и математиков еще не позволяет создать интеллект, подобный человеческому.

3. Маркетологи охотно используют термин «искусственный интеллект», чтобы продвигать технологические продукты и привлекать к ним внимание.

Поясню подробнее свою позицию.

Мы сами решили «наделить» машину свойствами человеческого интеллекта

Искусственного интеллекта — таким, как он должен быть на самом деле, пока в мире нет. Произошла подмена понятий и математики предельно точно это понимают. Но обычные люди над этим не задумываются.

Машина обыграла чемпиона в шахматы? Потому что она способна проанализировать огромное количество ходов.



Гарри Каспаров во время партии с компьютером Deep Junior. Фото с сайта chessbot.ru

Робот точно отвечает на ваши вопросы и поддерживает разговор? Все благодаря тому, что у него в памяти накоплено большое количество примеров и данных о том, какие вопросы ему могут быть заданы и какой ответ надо на них давать.

Мой вывод: AI — это аппроксимация функций. И пока ничего больше.

То есть, по большому счету, сегодня все работы в области AI сводятся к построению лучшей аппроксимации функций — эффективного алгоритма/программного кода, который содержит множество переменных и создан для поиска наиболее приближенного и верного решение задачи. Не более. Это и есть нейронные сети, обладающие определенными свойствами — например, распознаванием лиц.

Поэтому все продукты в области AI можно определить сегодня строго математически — прописав такой алгоритм. Мы, разработчики, не врем себе, что называем это интеллектом.

Но что же такое искусственный интеллект на самом деле? Википедия например объясняет AI как «свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые считаются прерогативой человека». Здесь и понимание языка, и самообучение, и умение принимать решения, решать проблемы, рассуждать и т.д.

Есть ли все это в том искусственном интеллекте, который существует? Пока нет. Потому что, повторюсь еще раз, пока AI — это всего лишь программный код, который может автоматизировать некоторые интеллектуальные действия человека. Приписывать алгоритмам то, в чем человек пока до конца не разобрался (способность мыслить, чувствовать и как это работает) — некорректно.

Если показать исходный код распознавания лица человеку, далекому от ИТ, объяснить простым языком, как он работает, то тот удивится — и что, вот это искусственный интеллект?! И да, и нет. Это лишь то, что мы сегодня называем искусственным интеллектом.

И мы сами наделили такие разработки некоторыми свойствами человеческого интеллекта. Мы сами назвали этот машинный код — искусственным интеллектом. И потом одни начинают в это верить, а другие — манипулировать термином.



Фото с сайта navkolo.me

Вывод: в определении AI сегодня больше фантастики, философии, псевдонауки и маркетинга, чем — реального осознания, что это такое.

Как понять, что AI появился, если никто точно не знает, что это

Чем больше мы говорим про искусственный интеллект, тем больше появляется вопросов. Человек еще не обладает набором концепций, который поможет подойти к осмыслению, что это такое. Инструментарий не позволяет математикам и физикам приблизиться к понятиям AI.

Пример: тест Тьюринга. Его задача — определить, умеет ли машина мыслить. Вот идея теста: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор».

Футурологи утверждают, что к середине нашего века будет создан искусственный интеллект умнее человека. Тест Тьюринга докажет, что машина умеет думать, и тогда всем придется признать существование искусственного интеллекта.

Но в этом случае возникает несколько вопросов. Если роботизированный алгоритм будет принимать решение, пройден тест человеком или нет, то ответ, скорее всего, будет отрицательным. Если человек не пройдет тест Тьюринга, можно ли считать, что интеллект есть у самого человека? Моя мысль о том, что тест Тьюринга можно считать чем-то философским, равно как и факт определения AI через его прохождение. Это очень субъективная штука. Этот тест не доказывает, что искусственный интеллект — это что-то большее, чем аппроксимация функций.



Фото с сайта forum.ixbt.com

Вывод: в осмыслении, что такое искусственный интеллект, происходит та же история, как и с определением любви или смысла жизни. Это вопрос ментального ощущения и восприятия. Очень субъективный. Здесь также можно глубоко говорить о религиях, о восприятии, о понятийных системах, о концепции мира-матрицы. Но это тема для отдельного разговора.

Это интересные философские вопросы, но эмпирически не проверяемые.

Возможно, секрет AI в том, что нет никакого секрета

Если смотреть на наш разум как на биологический инструмент, в котором есть множество разных полезных интересных функций, то можно допустить, что создание искусственного интеллекта — только вопрос времени. Возможно, секрет искусственного интеллекта в том, что нет никакого секрета? Он везде и одновременно нигде: нет причин думать, что творческие способности человека неприкосновенны для других форм жизни, в том числе и технологических.

Мы далеки от понимания устройства мироздания. И пока не можем алгоритмы превратить в человеческий интеллект — мы только интегрируем их в жизнь.

Мы так устроены, что быстро переводим научные факты, объективную реальность в область субъективной реальности и субъективного восприятия. Но полного понимания, что такое AI, у многих нет.

Есть сотни статей, в которых Google говорит о прорывах в области искусственного интеллекта. Эти прорывы говорят всем — ребята, скоро мир будут населять думающие роботы, и человек окажется лишним в этом мире.

Возможно, так и будет. Когда-нибудь. Но сейчас этого нет. Как-то мы в компании изучали работу о прорывах в области AI и нейросетей, созданную одним научным сотрудником из Польши. Изучаем и понимаем — профанация, никакой новизны. Научный мир не большой, через знакомых узнали, что автору для получения визы в США нужно было определенное количество научных статей. Вот такие «ученые» так и несут свою позицию в научный мир.

Вы удивитесь, но «лже-прорывных статей» в области AI немало. А вот действительно умных людей — не так много. И еще меньше тех, кто способен критически взглянуть на исследования, и тех, кто в состоянии понять, что за этим количеством букв все «шито белыми нитками».

Вывод: Вера в искусственный интеллект — это ведь не вопрос науки. Это вопрос веры.

Не все со мной согласны. Поэтому я не вступаю в дискуссии об искусственном интеллекте — меня предадут анафеме за 5 минут. И больше всего орать будут те, кто в этом глубоко не разбирается. Те, кто разбираются, скажут «Ну, умный чувак», но в споре не вступятся.

⇒ Эксперты из ИТ-сообщества, которым мы показали первоначальный текст, подтвердили компетентность автора по теме AI, равно как и то, что доводы имеют право на жизнь. Наша редакция приглашает ИТ-разработчиков высказать свое мнение по теме.

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