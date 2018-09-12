Как 14 лет назад? Прошла жеребьевка Кубка Дэвиса Россия – Беларусь

Противостояние России и Беларуси в Кубке Дэвиса в сентябре 2018 года начнется матчем Карен Хачанов – Егор Герасимов. Матчевая встреча пройдет 14 и 15 сентября в Москве.



Во втором матче одиночного разряда плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко. Это произойдет также в пятницу, 14 сентября.

Во второй день на Малой спортивной арене "Лужники" пройдет парная встреча. Максим Мирный и Андрей Васиевский будут противостоять Евгению Донскому и Андрею Рублеву.

Во второй половине дня в субботу пройдут еще два поединка одиночного разряда: Хачанов – Ивашко и Медведев – Герасимовю

В минувший раз Беларусь и Россия встречались в рамках Кубка Дэвиса в феврале 2004 года. Тогда в драматичном матче в Минске, который состоялся в рамках первого раунда Мировой группы, победу праздновали белорусы – 3:2.



