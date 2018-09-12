ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как 14 лет назад? Прошла жеребьевка Кубка Дэвиса Россия – Беларусь

13.09.2018 19:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Противостояние России и Беларуси в Кубке Дэвиса в сентябре 2018 года начнется матчем Карен Хачанов – Егор Герасимов. Матчевая встреча пройдет 14 и 15 сентября в Москве.

Как 14 лет назад? Прошла жеребьевка Кубка Дэвиса Россия – Беларусь
Во втором матче одиночного разряда плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса сыграют Даниил Медведев и Илья Ивашко. Это произойдет также в пятницу, 14 сентября.

Во второй день на Малой спортивной арене "Лужники" пройдет парная встреча. Максим Мирный и Андрей Васиевский будут противостоять Евгению Донскому и Андрею Рублеву.

Во второй половине дня в субботу пройдут еще два поединка одиночного разряда: Хачанов – Ивашко и Медведев – Герасимовю

В минувший раз Беларусь и Россия встречались в рамках Кубка Дэвиса в феврале 2004 года. Тогда в драматичном матче в Минске, который состоялся в рамках первого раунда Мировой группы, победу праздновали белорусы – 3:2.

Как 14 лет назад? Прошла жеребьевка Кубка Дэвиса Россия – Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостояние России и Беларуси в Кубке Дэвиса в сентябре 2018 года начнется матчем Карен Хачанов – Егор Герасимов. Матчевая встреча пройдет 14 и 15 сентября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные и начало недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика