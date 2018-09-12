В госдепе утверждают, что Россия не позволила проверить свои запасы химоружия, Вашингтон готовит жесткие санкции - СМИ

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - приводит агентство "Блумберг" ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.

Согласно ее утверждениям, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).

"Блумберг" напоминает, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Однако в августе в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу первый блок санкций США против РФ.