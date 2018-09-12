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Что было, то было: Расстояние не помеха/ Экология медиа / Трансформер на победу

13.09.2018 19:37 — Разное | СТВ  
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Расстояние не помеха

Сегодня второй день официального визита Президента в Узбекистан. Беларусь и Узбекистан – это те страны, про которые говорят, что расстояние – не помеха. По итогам первого полугодия мы наторговали без малого на 100 миллионов долларов. Цифры в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но расти есть куда. В Узбекистане по достоинству оценили наши тракторы, лесоматериалы, лекарства. Уже сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства белорусской техники. Совместные проекты могут появиться в сфере АПК, фармацевтике. Беларусь готова поделиться с Узбекистаном своим опытом и технологиями. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Естественно, что в центре внимания президентов было торгово-экономическое сотрудничество. В планах двух стран – вывести совместный товарооборот на миллиард долларов.

Экология медиа

В Минске второй день проходит XIII Медиафорум. В столицу приехали более 300 репортеров, ученых и политологов из 30 стран. Темы и вызовы прежние, но все более актуальные - Как интернет влияет на развитие традиционных СМИ? Почему так популярны блогеры? По каким канонам развиваются современные медиа? О будущем печатных СМИ? В конечном итоге, все чаще звучит вопрос, а что такое СМИ и кто такой журналист в современном мире. Мне лично нравится жесткое, но справедливое определение, что современное СМИ становится все более индивидуальным и превращается в набор закладок на нашем компьютере. Там ленты новостей из агрегаторов, авторы, медиа, отдельные YouTube-каналы, социальные сети и еще что-нибудь по интересам. Вот вам и СМИ, где вы главный редактор. Правда, во всем этом есть проблема - фейковые новости. Кстати, это весьма активно обсуждали профессионалы. Отметили, что средствам массовой информации нужно объединить усилия в борьбе с ложными новостями и непрофессионализмом. Участники медиафорума отметили, что нужно противостоять не только ложным новостям и непрофессионализму в освещении серьёзной проблематики, но и обеспечить информационные экологию и защиту личности. Информационная безопасность является одной из приоритетных задач сотрудничества стран, поэтому было предложено обмениваться опытом в этой сфере. Практические занятия прошли в летней школе журналистики.

Трансформер на победу

Белорусская федерация футбола представила обновлённый талисман сборной. Теперь это робот-трансформер с национальным орнаментом. На днях маскот был презентован на YouTube-канале федерации. Персонаж-талисман получил имя Ваяр. Небольшой видеоклип уже посмотрели более 35 тысяч раз. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: кому-то новый талисман понравился, а кто-то считает, что он грозноват. Как бы то ни было, но Ваяр уже принёс несколько удач белорусской команде на старте Лиги наций. Почитать комментарии пользователей соцсетей и посмотреть ролик вы можете на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП.

Д.П.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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