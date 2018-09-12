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У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт
В составе группы «ВИА Гра» снова новые лица. На смену Анастасии Кожевниковой, которая покидает группу, пришла новая солистка – Ульяна Синецкая.
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Из старого состава в группе осталась лишь Эрика Герцег. Миша Романова покинула коллектив из-за беременности – ей на смену весной 2018 года пришла Ольга Меганская. Анастасия Кожевникова вышла замуж и теперь
Девушка трогательно простилась с коллективом, в составе которого пела последние пять лет. Девушка отметила, что эти годы пролетели, как «вспышка» и поблагодарила Меладзе за предоставленный ей шанс и полученный в группе опыт.
Эрика Герцег трогательно написала о своих, уже бывших, коллегах по группе.
Эрика Герцег:
Мы собрали фото новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой.
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В составе группы «ВИА Гра» снова новые лица. На смену Анастасии Кожевниковой, которая покидает группу, пришла новая солистка – Ульяна Синецкая. Как сообщает StarHit,...
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