В Москве нашли труп частного детектива без головы, занимавшегося поиском должников

«Ленты.ру» в правоохранительных органах. Как выяснилось, найденным оказался частный детектив Владимир Киселев, сообщил источникв правоохранительных органах.





Отмечается, что 44-летний мужчина был повешен на дереве более трех месяцев назад. «Со временем, тело подверглось разложению, в результате чего голова отделилась и вместе с телом упала на землю», — отметил источник.





С учетом того, что тело было скрыто листвой, оно долгое время не было видно.





Сообщается, что погибший занимался поиском должников.