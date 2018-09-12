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В Москве нашли труп частного детектива без головы, занимавшегося поиском должников
Грибники, гулявшие в Москве по Лосиному острову, обнаружили в парке тело без головы.
Как выяснилось, найденным оказался частный детектив Владимир Киселев, сообщил источник
Отмечается, что 44-летний мужчина был повешен на дереве более трех месяцев назад. «Со временем, тело подверглось разложению, в результате чего голова отделилась и вместе с телом упала на землю», — отметил источник.
С учетом того, что тело было скрыто листвой, оно долгое время не было видно.
Сообщается, что погибший занимался поиском должников.
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Грибники, гулявшие в Москве по Лосиному острову, обнаружили в парке тело без головы.
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