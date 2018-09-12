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Каким был бы декрет о «тунеядцах», если бы его обсудили с обществом?

13.09.2018 19:17 — Разное | Партизан  
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Станет ли законодательный процесс в Беларуси более совершенным — эксперты обсудили возможности, которые открывает закон «О нормативных правовых актах». Он вступит в силу в феврале 2019 года.

Каким был бы декрет о «тунеядцах», если бы его обсудили с обществом?
Благодаря новым механизмам взаимодействия общества и предпринимательства с государственной машиной, принятие будущих законов и нормативных актов будет как минимум более обоснованным и открытым, полагают участники дискуссии, организованной Либеральным клубом для обсуждения закона «О нормативных правовых актах», пишет "Завтра твоей страны".

Среди позитивных новинок, по словам экспертов, закон даст обществу больше времени на выработку предложений при общественных обсуждениях, обяжет законодателей работать над прогнозированием последствий нормативных актов и проводить правовой мониторинг.

Если эти новшества будут работать на совесть, то станут поводом для роста доверия и выхода на новый уровень взаимодействия между бизнесом и государственными ведомствами, потому что бизнес и экспертное сообщество получат хорошие шансы обрести доступ к подготовке законопроектов, важных для их деятельности.

— Но все зависит от того, как новые инструменты будут реализованы. Если будет иметь место формализм, привлечение для обсуждения так называемых карманных организаций или личностный фактор, когда оценка регулирующего воздействия будет проводиться одним ведомством замечательно, а другим – нет, то нельзя будет говорить о достижении целей, которые ставят законодатели, − оговаривает эксперт по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и антикоррупционной политике Либерального клуба Никита Беляев.

Соответственно не будет расти и уровень доверия к новым механизмам взаимодействия законодателей с обществом и бизнесом.

— Стоит ожидать, что с началом работы закона появится больше здравости, научности, обоснованности. От принятия такого пакета норм выиграет бизнес, — считает соавтор исследований Либерального клуба Евгений Мордосевич.

Практика России показывает: в первые годы после принятия подобных изменений − в первую очередь оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на предпринимательскую деятельность − выигрывает бизнес, особенно крупный и имеющий иностранный капитал, потому что он более качественно готовит экспертизу для нормативно-правовых актов, отмечают эксперты. Он же постепенно подтягивает ведомства и более мелких игроков рынка на свой уровень.


Выносить ли проект документа на общественные обсуждения по новому закону все еще останется на усмотрении ведомства, зато на внесение предложений обществу будут давать 10 дней – существенно больше, чем сейчас. Эксперты отмечают, что общественные обсуждения все равно остаются игрой в одни ворота. Все, что могут граждане и бизнес – прислать свои предложения по указанному адресу, часто не получая от чиновников никакой обратной связи с обоснованием причин согласия или отказа принять то или иное предложение.

Не хватает площадки в виде форума для обсуждений, где сотрудничество госорганов, экспертов, гражданского общества и бизнеса было бы более тесным и открытым, подчеркивает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

— Жаль, что общественные обсуждения не будут обязательными для всех нормативно-правовых актов. Но и так это большой шаг вперед: по крайней мере, все будет более публичным и появится некая общественная дискуссия. При этом важно, чтобы обсуждались последствия не только для бизнеса, но и для общества – особенно наиболее важных актов. Если мы представим, что декрет о «тунеядцах» гипотетически был бы оценен и обсужден, то вряд ли он был бы принят в той редакции, в которой его приняли, − отмечает Наталья Рябова.

Новые правила разработки нормативных документов, если власти будут им следовать не только формально, стимулируют прислушаться к бизнесу и обществу, и, возможно, заставят признавать свои ошибки и исправлять их – как раз этого сейчас не хватает во взаимодействии чиновников с гражданами и предпринимателями, считает первый заместитель генерального директора компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин.

 
 
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Станет ли законодательный процесс в Беларуси более совершенным — эксперты обсудили возможности, которые открывает закон «О нормативных правовых актах». Он...
 
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