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Бывший министр лесного хозяйства стал топ-менеджером "Амкодора"

13.09.2018 19:08 — Разное | Партизан  
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Заместителем гендиректора по производству и качеству ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» утвержден Михаил Амельянович.

Информация об этом размещена на сайте компании, пишет TUT.BY.

Напомним, Амельянович лишился поста министра лесного хозяйства в феврале текущего года за непринятие антикоррупционных мер.

Летом он говорил, что находится на отдыхе, но скоро будет работать. «Бизнесом я заниматься не буду, буду на государственной работе. Вопрос решается, но пока не могу сказать, где точно», — сказал Naviny.by в июле бывший министр.

«Амкодор» в последнее время активно развивает производство лесозаготовительной техники. Сейчас предприятие в Логойске модернизируется, планируется нарастить мощности в 3 раза и создать 300 новых рабочих мест. Амкодоровская техника для лесопромышленного комплекса в этом году была востребована не только на рынке СНГ, но и Евросоюза.

«Амкодор» также рассматривает возможность создания в Карелии завода по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500.

Михаил Амельянович родился в 1958 году в деревне Клюковичи Новогрудского района Гродненской области. В 1980 году окончил лесохозяйственный факультет Белорусского технологического института им. С.М. Кирова, в 1999 г. — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

С 1980 по 1997 годы работал в Богушевском лесхозе Витебской области: сначала лесничим Осиновского лесничества, затем главным лесничим лесхоза.

В 1997—1999 гг. — директор Бешенковичского лесхоза Витебской области. С 1999 года — генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Министерство лесного хозяйства возглавлял с марта 2010 года.


 
 
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Заместителем гендиректора по производству и качеству ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» утвержден Михаил Амельянович.
 
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