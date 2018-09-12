Напомним, Амельянович лишился поста министра лесного хозяйства в феврале текущего года за непринятие антикоррупционных мер.





Naviny.by в июле бывший министр. Летом он говорил, что находится на отдыхе, но скоро будет работать. «Бизнесом я заниматься не буду, буду на государственной работе. Вопрос решается, но пока не могу сказать, где точно», — сказалв июле бывший министр.





«Амкодор» в последнее время активно развивает производство лесозаготовительной техники. Сейчас предприятие в Логойске модернизируется, планируется нарастить мощности в 3 раза и создать 300 новых рабочих мест. Амкодоровская техника для лесопромышленного комплекса в этом году была востребована не только на рынке СНГ, но и Евросоюза.





«Амкодор» также рассматривает возможность создания в Карелии завода по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500.





Михаил Амельянович родился в 1958 году в деревне Клюковичи Новогрудского района Гродненской области. В 1980 году окончил лесохозяйственный факультет Белорусского технологического института им. С.М. Кирова, в 1999 г. — Академию управления при президенте Республики Беларусь.





С 1980 по 1997 годы работал в Богушевском лесхозе Витебской области: сначала лесничим Осиновского лесничества, затем главным лесничим лесхоза.





В 1997—1999 гг. — директор Бешенковичского лесхоза Витебской области. С 1999 года — генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Министерство лесного хозяйства возглавлял с марта 2010 года.