В Витебске гражданина Турции приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство беженки из Бангладеш

Убийство произошло 6 февраля этого года в пункте временного поселения беженцев в Витебске





Следствие установило, что гражданин Турции Г. нанес 29-летней жительнице Бангладеш не менее 15 травмирующих ударов. Затем закрыл ей руками и шарфом рот и нос. Женщина умерла от удушья.





После этого обвиняемый проник в комнату погибшей и забрал ее имущество и деньги — не менее 467 рублей.





Труп жертвы мужчина спрятал в канализационной трубе в овраге. Там его и нашла милиция.





Суд признал мужчину виновным в в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем.





Сам обвиняемый виновным себя не признал. Приговор в законную силу не вступил.





Как сообщает портал vitebsk.biz, обвиняемый — отец троих малолетних детей. Мужчина имеет 2 класса образования, на родине работал пастухом. На суде он рассказал, что продал скот и приехал в Беларусь, чтобы транзитом отправиться в Европу.





Погибшая женщина и гражданин Турции были соседями в пункте временного поселения беженцев. Гражданка Бангладеш приехала в Беларусь из-за неблагоприятной ситуации на родине — такую инфорацию на суде предоставил знакомый ее брата.

