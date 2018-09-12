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TUT.BY: Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский возвращается в банкиры

13.09.2018 18:48 — Разное | Партизан  
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Бывший первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский возвращается на работу в банковскую сферу, пишет tut.by. 13 сентября он прошел квалификационную комиссию Нацбанка на соответствие должности руководителя банка.

TUT.BY: Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский возвращается в банкиры
Василий Матюшевский. Фото: tut.by
Напомним, что до 18 августа чиновник занимал пост первого вице-премьера.

В банковской среде самым вероятным для Матюшевского называют кресло председателя правления Банка БелВЭБ. Также вакантной остается должность руководителя Банка развития.


В пресс-службе Нацбанка журналистам подтвердили, что Матюшевский был на комиссии. Но на ней, говорят в Нацбанке, не обсуждаются будущие должности, а только проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

49-летний Василий Матюшевский окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Служебную карьеру начал в МИД, но потом 15 лет проработал в Нацбанке, где дослужился до должности заместителя председателя правления. Потом был руководителем БПС-Сбербанка, но в декабре 2014-го вернулся на государственную службу.

 
 
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Бывший первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский возвращается на работу в банковскую сферу, пишет tut.by. 13 сентября он прошел квалификационную...
 
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