TUT.BY: Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский возвращается в банкиры

Напомним, что до 18 августа чиновник занимал пост первого вице-премьера.





В банковской среде самым вероятным для Матюшевского называют кресло председателя правления Банка БелВЭБ. Также вакантной остается должность руководителя Банка развития.









В пресс-службе Нацбанка журналистам подтвердили, что Матюшевский был на комиссии. Но на ней, говорят в Нацбанке, не обсуждаются будущие должности, а только проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.





49-летний Василий Матюшевский окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Служебную карьеру начал в МИД, но потом 15 лет проработал в Нацбанке, где дослужился до должности заместителя председателя правления. Потом был руководителем БПС-Сбербанка, но в декабре 2014-го вернулся на государственную службу.