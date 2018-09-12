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Белорусское правительство утвердило новую антиинфляционную программу

13.09.2018 18:46 — Разное | Партизан  
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В Беларуси утвердили новую антиинфляционную программу.

Она утверждена постановлением Совмина и Национального банка от 11 сентября 2018 года №658/12, передает БЕЛТА.

Среднесрочный ориентир инфляции определен на уровне 4%. Чтобы закрепить за Нацбанком ответственность за цены в стране и усилить его операционную самостоятельность, запланировано внести изменения в Банковский кодекс. Предусмотрены меры по дедолларизации белорусской экономики.

В сфере ЖКХ с 2019 года планируется поэтапно сократить размеры перекрестного субсидирования населения. С 2020 года белорусы будут оплачивать коммунальные услуги на 100%.

К 2020 году население будет оплачивать пользование городским автомобильным транспортом на уровне не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90%, а в Минске — не менее 70%. Услуги пригородного автомобильного транспорта пассажиры будут оплачивать не менее чем на 65%, а железнодорожного — не менее чем на 60%.

Также к 2020 году планируется, что население будет на 100% оплачивать услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. Изменения тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в интернет будут утверждаться на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью.

Чтобы не допустить необоснованно высокие цены на лекарства, предполагается внедрить порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарства на основе референтного ценообразования.

Всего в программе 22 мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси утвердили новую антиинфляционную программу.
 
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