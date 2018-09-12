Белорусское правительство утвердило новую антиинфляционную программу

БЕЛТА . Она утверждена постановлением Совмина и Национального банка от 11 сентября 2018 года №658/12, передает





Среднесрочный ориентир инфляции определен на уровне 4%. Чтобы закрепить за Нацбанком ответственность за цены в стране и усилить его операционную самостоятельность, запланировано внести изменения в Банковский кодекс. Предусмотрены меры по дедолларизации белорусской экономики.





В сфере ЖКХ с 2019 года планируется поэтапно сократить размеры перекрестного субсидирования населения. С 2020 года белорусы будут оплачивать коммунальные услуги на 100%.





К 2020 году население будет оплачивать пользование городским автомобильным транспортом на уровне не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90%, а в Минске — не менее 70%. Услуги пригородного автомобильного транспорта пассажиры будут оплачивать не менее чем на 65%, а железнодорожного — не менее чем на 60%.





Также к 2020 году планируется, что население будет на 100% оплачивать услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. Изменения тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в интернет будут утверждаться на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью.





Чтобы не допустить необоснованно высокие цены на лекарства, предполагается внедрить порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарства на основе референтного ценообразования.





Всего в программе 22 мероприятия.