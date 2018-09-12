Суд оштрафовал активиста, заявившего о минировании ресторана около Куропат

Радио "Свобода" . Парня признали виновным в заведомо ложном сообщении об опасности, передает





Пока приговор не вступит в силу, Найден останется под домашним арестом. Эта мера пресечения к нему действует с 13 июня.





После оглашения приговора парень сказал, что не будет обжаловать его и заплатит штраф. "Штраф придется платить мне, а кому же еще?" — уточнила при этом его мать.









Никита Найден — один из участников пикетирования ресторана "Поедем поедим" около Куропат. 10 июня он позвонил в ресторан и сообщил, что здание заминировано.





На суде парень полностью признал свою вину. Он объяснил, что хотел помочь защитникам Куропат, чтобы после этого звонка закрыли ресторан.





Найдену 28 лет, он работает штамповщиком на Минском тракторном заводе.



