|
Сергей Кисляк перешел в брестское "Динамо"
Полузащитник национальной сборной Беларуси Сергей Кисляк подписал контракт с
Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Кисляк родился 6 августа 1987 года в городе Каменец Брестской области. Ранее выступал за «Динамо-Минск», «Рубин» (Казань, Россия), «Краснодар» (Россия), «Газиантепспор» (Турция) и «Иртыш» (Павлодар, Казахстан).
За сборную Беларуси Сергей Кисляк провел 67 матчей и забил 9 мячей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник национальной сборной Беларуси Сергей Кисляк подписал контракт с "Динамо-Брест".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)