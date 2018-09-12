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Белорусский боец Орловский: Понимаю, что большинство россиян будет болеть за соперника. Но я нашел в себе силы встать и уйти

13.09.2018 20:25 — Разное | Партизан  
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорусский боец Андрей Орловский перед боем с россиянином Шамилем Абдурахимовым подчеркнул, что его соперник опасен, а сам он находится в лучшей за последнее время форме и постарается завершить поединок досрочно.

Первый в истории турнир UFC в России состоится 15 сентября в спорткомплексе "Олимпийский", главным событием которого станет бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом. 

Тренеры считают, что я нахожусь в лучшей за последнее время форме. Тренировочный лагерь прошел отлично, я готов. Смотрел бои соперника, Шамиль младше меня, он отличный боец, хороший страйкер, это опасный соперник. Не знаю, получится его удивить или нет. Главное — придерживаться своего плана на бой, сделать все на 100%. В тяжелом весе все может решить один удар, если будет возможность завершить его досрочно, я сделаю это. Не хотелось бы доводить до решения судей, но посмотрим. 

Поддержка болельщиков составляет большую часть для каждого бойца, могу пообещать тем людям, кто будет поддерживать меня, я выложусь на все 100%. Понимаю, что большинство зрителей будет болеть за соперника. Но у меня будут свои болельщики, постараюсь их порадовать, — цитирует белоруса rsport.ria.ru.

Орловский также ответил на вопрос о скандале, произошедшем в телестудии "Матч ТВ". 

На мне ситуация (при подготовке к бою) не скажется. Просто я нашел в себе силы встать и уйти. Думаю, мои менеджеры в этом меня поддерживают.

 
 
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорусский боец Андрей Орловский перед боем с россиянином Шамилем Абдурахимовым подчеркнул, что его соперник опасен, а сам он...
 
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