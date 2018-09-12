ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В госмагазинах Туркменистана снова перестали продавать сигареты

13.09.2018 20:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С конца августа в государственных магазинах Туркменистана перестали продавать сигареты, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Жители уверены, что их продажу ограничили перед «Халк Маслахаты» и Днем Независимости.

Сигареты тех марок, что были в госмагазинах, можно купить в частных. Предприниматели приобретают сигареты в госмагазинах по 30-35 манатов за пачку. Для этого они договариваются с директорами магазинов и скупают сигареты на 5–10 манатов дороже установленной цены. Один из продавцов рассказал, что сигареты на склад завозят, но продавать разрешили только после праздников. Кроме того, ожидается их подорожание.

Сейчас пачка сигарет, которые раньше продавали в госмагазинах, в коммерческих стоит по 45 манатов. Поштучно – по 2,50 маната.

После того, как 2016 году была введена госмонополия на продажу сигарет, в Туркменистане периодически возникает табачный дефицит. Ранее власти страны заявили, что к 2025 году Туркменистан станет страной, свободной от табака.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца августа в государственных магазинах Туркменистана перестали продавать сигареты, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Крымский гамбит». Россия готова к агрессивной политике в отношении Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика