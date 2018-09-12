В госмагазинах Туркменистана снова перестали продавать сигареты

Жители уверены, что их продажу ограничили перед «Халк Маслахаты» и Днем Независимости.





Сигареты тех марок, что были в госмагазинах, можно купить в частных. Предприниматели приобретают сигареты в госмагазинах по 30-35 манатов за пачку. Для этого они договариваются с директорами магазинов и скупают сигареты на 5–10 манатов дороже установленной цены. Один из продавцов рассказал, что сигареты на склад завозят, но продавать разрешили только после праздников. Кроме того, ожидается их подорожание.





Сейчас пачка сигарет, которые раньше продавали в госмагазинах, в коммерческих стоит по 45 манатов. Поштучно – по 2,50 маната.





После того, как 2016 году была введена госмонополия на продажу сигарет, в Туркменистане периодически возникает табачный дефицит. Ранее власти страны заявили, что к 2025 году Туркменистан станет страной, свободной от табака.