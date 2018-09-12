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В Петриковском районе погиб рабочий — его раздавило экскаватором
Мужчина лежал на земле, а экскаваторщик его просто не заметил.
Несчастный случай произошел 11 сентября в Петриковском районе Гомельской области.
Здесь проводились земляные работы. Как рассказали в передаче «Де-факто», машинист опускал заднюю опору трактора и раздавил рабочего, который лежал на земле. Судя по всему, он его просто не заметил.
От полученных травм мужчина скончался. По данному факту сейчас проводится проверка Следственным комитетом.
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Мужчина лежал на земле, а экскаваторщик его просто не заметил.
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