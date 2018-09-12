Новак и Перри обсуждали переговоры РФ, ЕС и Украины по транзиту газа

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Рик Перри на встрече в Москве обсуждали трехсторонние переговоры РФ, ЕС и Украины по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года, сообщил журналистам российский министр.

"Я также проинформировал своего коллегу о тех переговорах, которые сегодня ведутся с Евросоюзом, с Украиной и министерством энергетики в части возможности продолжения использования газотранспортной инфраструктуры Украины, с учетом необходимости завершения судебных процессов и возможности продления контрактов в будущем", - сказал он.