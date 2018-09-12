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Кличко не намерен участвовать в украинской президентской гонке-2019

13.09.2018 19:53 — Разное | Интерфакс  
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год выборах президента Украины, сославшись на обязательства перед жителями украинской столицы.

"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал В.Кличко журналистам в кулуарах 15 форума YES, организованного фондом Пинчука.

Он подчеркнул, что дал обещание киевлянам, что они смогут гордиться своим городом, и намерен добиться его исполнения.

В то же время В.Кличко заявил, что не исключает, что после выполнения этой задачи в Киеве готов будет предложить "сделать это в каждом городе".

Отвечая на вопрос о возможной поддержке президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, мэр украинской столицы сказал, что пока не слышал от него заявления о намерении баллотироваться в президенты.

"Если будет заявление - я смогу высказать свою точку зрения", - сказал В.Кличко.

 
 
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год выборах президента Украины, сославшись на обязательства перед...
 
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