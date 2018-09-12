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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Статистику подпортили подорожавшие свинина, топливо и алкоголь
В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. Напомним, на протяжении
Годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного
— При этом прирост данного показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году. Отмечавшийся в июне — июле 2018 года
Напомним, в августе цены на свинину бескостную
Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 9,7% (9,1% месяцем ранее).
— Этому способствовало повышение цен в первую очередь на топливо, а также на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия, — сообщает регулятор.
Алкогольные напитки с начала этого года подорожали на 2,3%, в лидерах — шампанское (+8,3%). Бензин и прочие виды топлива с начала нынешнего года стали дороже на почти на 9,9%, а табачные изделия — на 6,6%.
Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 3% (снижение на 7,3% в июле этого года). «В целом складывающаяся динамика цен на сезонные овощи и фрукты соответствует характерной для этого периода года траектории. Вместе с тем вследствие значимого увеличения цен по отдельным позициям (капуста белокочанная, бананы, цитрусовые), цены на плодоовощную продукцию в августе 2018 года снизились в меньшей степени, чем годом ранее», — отмечают в Нацбанке.
Какой власти видят инфляцию в ближайшие годы?
Напомним, в Беларуси
Напомним, в Беларуси
По итогам этого года,
Ранее 28 апреля Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме
Напомним, ранее Федерация профсоюзов Беларуси
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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Статистику подпортили подорожавшие свинина, топливо и алкоголь
В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. В Нацбанке пояснили, почему это произошло.
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