Содействие занятости и Год малой родины: в Гродно прошла 6 сессия областного Совета депутатов

Знаковый Год малой родины

– Под знаком Года малой родины пройдут не только этот год, но 2019-й и 2020-й, есть еще время для того, чтобы сделать наш регион еще комфортнее для проживания людей, чтобы каждый мог гордиться тем, что удалось создать для своей малой родины, – подчеркнул председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. –Необязательно это должны быть крупномасштабные проекты, важно продолжить работу по увековечиванию памяти своих известных земляков, возможно незаслуженно забытых, можно просто помочь расширить экспозицию школьного музея на своей малой родине. Нам есть чем гордиться, и подрастающее поколение надо воспитывать в духе любви и уважения к собственным корням.





О том, как в области реализуется программа мероприятий по проведению 2018-2020 годов под знаком Года малой родины, рассказал начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий:

– Масштабно отметили юбилеи многие города области: Лида, Островец, Скидель, в ближайшие дни отпразднует 890-летие Гродно. Запоминающимися стали мероприятия, посвященные юбилеям известных людей Гродненщины, к примеру, первого секретаря Гродненского обкома партии Леонида Клецкова. Немало и других значимых культурных событий. На 2018 год в Список памятных дат ЮНЕСКО внесено 300-летие со дня рождения Саломеи Регины Русецкой. Продолжается реставрация объектов историко-культурного наследия: Старого замка и Коложской церкви в Гродно, Кревского, Гольшанского и Лидского замков, дворцово-паркового комплекса Святск и других. Насыщенная программа мероприятий, приуроченных к Году малой родины, разработана и проводится учреждениями образования области.





Большое значение на Гродненщине уделяется созданию музеев и музейных комнат. В Год малой родины появятся 13 новых объектов: в том числе расширенная экспозиция музея писанки Сопоцкинского культурно-туристического центра, обновленная коллекция центра культуры «Фестивальный» в Гродно, историко-краеведческого музея «Память» в агрогородке Луцковляны и другие. Не меньше новых музеев и музейных экспозиций откроется и в 2019 году.





Формируется программа таких мероприятий на следующие два года. Значимыми событиями станут празднование 75-летия Гродненской области, 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летия Великой Победы. Александр Версоцкий предложил в каждом районе области определить знаковый объект из числа форм увековечения, реконструкция которого будет вестись в 2019-2020 годах. Есть задумка издания ряда книг и фотоальбомов о знаковых местах и людях Гродненщины.

Помогут всем, кто хочет работать

Как подчеркнул Игорь Жук, важно, что занятости населения содействуют отводится местные органы исполнительной власти совместно с местными Советами депутатов. В первом полугодии во всех районах области, включая администрации Октябрьского и Ленинского районов Гродно, созданы 20 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Возглавили их председатели районных Советов депутатов и главы администраций районов Гродно.





– Декретом установлено, что с первого января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости, – отметил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Мясников. – Организацией работы по оказанию людям содействия в трудоустройстве и займутся созданные комиссии. Как неоднократно подчеркивал Глава государства, содействие будет оказано всем, кто хочет и может работать.

После первого декабря текущего года. После будет создана база данных трудоспособного населения, не занятого в экономике, комиссии сообщат о том, что информация о них содержится в этой базе. Будет сформирован список не занятых в экономике людей, которые будут оплачивать коммунальные услуги по их полной стоимости. При этом комиссии наделены правом исключения из этого списка отдельных категорий граждан. Для этого человек должен обратиться в комиссию и представить подтверждающие документы. Созданные в регионах комиссии уже приступили к работе, оказывают людям консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам занятости и самозанятости.





– В области сейчас 11 483 вакансий и 1975 безработных, – рассказал Сергей Мясников. – Напряженность на рынке труда, а это соотношение числа безработных и имеющихся вакансий, – 0,2%. Уровень безработицы, то есть соотношение безработных к занятому населению составляет 0,4%. К сожалению, не всегда представленные в базе данных вакансии соответствуют запросам соискателей. Поэтому проводится работа по подготовке и переподготовке безработных через службу занятости, что позволяет многим найти для себя нужную работу. За восемь месяцев текущего года через службу занятости населения трудоустроены 16 653 человека, в том числе 10 тысяч безработных, а это составляет 65,5% от всех нуждающихся в трудоустройстве.