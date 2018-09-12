Меняется расписание: городские автобусы не будут доезжать до Слуцких электросетей





C 14 сентября вносятся изменения в расписание движения автобусов городских маршрутов, об этом сообщает администрация филиала «Автобусный парк №2».

Изменения касаются маршрутов, которые доставляют пассажиров к району Слуцких электросетей - автобусы №4, 6 и 18 будут доезжать до остановки вблизи кафе «Вояж». Затем пассажиры будут вынуждены пересекать скоростную трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

на маршруте № 18 «Автовокзал – Социалистическая» в будние дни продлевается рейс временем отправления от остановочного пункта «Социалистическая» в 7.30 до остановочного пункта «Пос. Ивановский», время отправления от остановочного пункта «Пос. Ивановский» при движении в обратном направлении – в 7.54;

на маршруте № 6 «ДСУ-9 – Льнозавод» в будние дни продлеваются рейсы временем отправления от остановочного пункта «Льнозавод» в 12.20 и 14.20 до остановочного пункта «Пос. Ивановский», время отправления от остановочного пункта «Пос. Ивановский» при движении в обратном направлении – в 12.48 и 14.48;

на маршруте № 4 «Автовокзал – Лучники» в будние дни рейс временем отправления от остановочного пункта «Лучники (центр)» в 18.29 будет следовать до остановочного пункта «Пос. Ивановский» без заезда на остановочный пункт «СЭС», время отправления от остановочного пункта «Пос. Ивановский» при движении в обратном направлении – в 18.51.

Напомним, в июле в связи с открытием «слуцкой объездной» автобусы №4, 6 и 12 пустили через путепровод на пересечении автодорог Р23 и Р43. Таким образом, посадка-высадка пассажиров на остановочных пунктах «пос. Роза» и «пос. Ивановский» не осуществлялась. Такое решение местных властей, как и сам проект развязки возле Слуцких электросетей, вызвали критику местных жителей.





О других проблемах нового участка трассы можно почитать по тегу « автодорога_23 »



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