Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»

В Беловежской пуще финишировал второй этап чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе на призы «Сельской газеты», который проходит в формате многодневной гонки.









На этом этапе гонщики преодолели 141 километр пути. Сложности трассе добавляли участки гравийных дорог. И хотя сегодня они были непродолжительными, некоторые спортсмены столкнулись с проблемами: например, от пелотона отстал Антон Музычкин – проколол колесо:



- В принципе, это обычная ситуация. Поменяли колесо, с помощью технички добрался до последней машины группы, а потом догонял остальных гонщиков. Сегодня гравийные участки были недлинными, но все равно добавили остроты. У нас бывали гонки, во время которых и по 50 таких километров приходится проезжать. Завтра у нас два этапа: утром – индивидуальную гонку на 20 километров, потом еще 117 километров до Пружан. Упор на один из них делать не буду – буду выкладываться на каждом.















Антон Музычкин по итогам второго этапа получил зеленую майку самого активного гонщика. Лучшим молодым спортсменом снова стал Денис Мазур из Брестской области. А победу на этом этапе одержал спортсмен той же команды Владислав Тимошик. На протяжении всей гонки спортсмены шли плотной группой, и только на последних метрах перед финишем ему удалось обойти соперников. Владислав Тимошик говорит: самыми сложными были заключительные километры трассы:



- Первые 100 километров ехали спокойно, со скоростью около 45 километров в час. Незадолго до финиша начался технически сложный участок – брусчатка, гравийная дорога. Там можно было и упасть, поэтому надо было разогнаться, чтобы проскочить его. Мы финишировали большой группой, в которой я был в числе лидеров – ускорился и победил. Завтра во время утренней гонки планирую «продышаться», а вечером, во время четвертого этапа снова буду бороться за победу.









Вторым и третьим к финишу пришли спортсмены из команды Минской области Никита Боровик и Константин Клименков. В общем зачете тройка лидеров не изменилась – в нее входят Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Константин Клименков.



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Завтра участники «Тур де Брест» на третьем этапе поборются в индивидуальной гонке на 20 километров, а затем на четвертом этапе преодолеют 117 километров и финишируют в Пружанах.