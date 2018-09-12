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Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»

13.09.2018 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беловежской пуще финишировал второй этап чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе на призы «Сельской газеты», который проходит в формате многодневной гонки. 

Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»


На этом этапе гонщики преодолели 141 километр пути. Сложности трассе добавляли участки гравийных дорог. И хотя сегодня они были непродолжительными, некоторые спортсмены столкнулись с проблемами: например, от пелотона отстал Антон Музычкин – проколол колесо:

- В принципе, это обычная ситуация. Поменяли колесо, с помощью технички добрался до последней машины группы, а потом догонял остальных гонщиков. Сегодня гравийные участки были недлинными, но все равно добавили остроты. У нас бывали гонки, во время которых и по 50 таких километров приходится проезжать. Завтра у нас два этапа: утром – индивидуальную гонку на 20 километров, потом еще 117 километров до Пружан. Упор на один из них делать не буду – буду выкладываться на каждом.

Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»


Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»


Антон Музычкин по итогам второго этапа получил зеленую майку самого активного гонщика. Лучшим молодым спортсменом снова стал Денис Мазур из Брестской области. А победу на этом этапе одержал спортсмен той же команды Владислав Тимошик. На протяжении всей гонки спортсмены шли плотной группой, и только на последних метрах перед финишем ему удалось обойти соперников. Владислав Тимошик говорит: самыми сложными были заключительные километры трассы:

- Первые 100 километров ехали спокойно, со скоростью около 45 километров в час. Незадолго до финиша начался технически сложный участок – брусчатка, гравийная дорога. Там можно было и упасть, поэтому надо было разогнаться, чтобы проскочить его. Мы финишировали большой группой, в которой я был в числе лидеров – ускорился и победил. Завтра во время утренней гонки планирую «продышаться», а вечером, во время четвертого этапа снова буду бороться за победу.

Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»


Вторым и третьим к финишу пришли спортсмены из команды Минской области Никита Боровик и Константин Клименков. В общем зачете тройка лидеров не изменилась – в нее входят Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Константин Клименков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58836.php

Владислав Тимошик победил на втором этапе «Тур де Брест»

Завтра участники «Тур де Брест» на третьем этапе поборются в индивидуальной гонке на 20 километров, а затем на четвертом этапе преодолеют 117 километров и финишируют в Пружанах.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беловежской пуще финишировал второй этап чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе на призы «Сельской газеты», который проходит в формате многодневной гонки. ...
 
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