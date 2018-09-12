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"Шахтер" против минского "Динамо", Брест против Жодино. На что стоит обратить внимание в 21-м туре ЧБ
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В субботу, 15 сентября, в Солигорск приедет минское «Динамо», чтобы поспорить с «горняками» за право называться второй силой чемпионата. Столичный клуб, кажется, преодолел глубокий летний спад после «Зенита».
Посмотрим, получится ли у динамовцев навязать борьбу «Шахтеру», который не проигрывает в чемпионате с 13 апреля. Последний раз команда потерпела поражение от «Леха» в Лиге Европы. Напомним, в первом круге матч динамовцев с «горняками» в Минске закончился безголевой ничьей.
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В воскресенье в Бресте местное «Динамо» сыграет против автозаводцев из Жодино. Команды идут рядом в турнирной таблице и еще имеют теоретические шансы на еврокубки в будущем году. Поэтому матч ожидается очень напряженным, тем более мы помним, как брестчане с трудом преодолели сопротивление более скромного «Минска»
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Программу тура откроет матч двух новичков высшей лиги, которые ведут борьбу за выживание и находятся на самом дне турнирной таблицы.
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Стартует 21-й тур в Минске в пятницу матчем аутсайдеров:
«Луч» — «Торпедо» (Минск), 18.30.
15 сентября болельщики увидят три матча:
ФК «Минск» — ФК «Витебск», 14.30;
«Шахтер» — «Динамо» (Минск), 18.30;
В воскресенье пройдут еще три игры:
ФК «Смолевичи» — ФК «Слуцк», 15.45;
«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», 19.45.
Завершится тур в понедельник матчем в Гомеле:
ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.00.
Положение в чемпионате перед 21-м туром:
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"Шахтер" против минского "Динамо", Брест против Жодино. На что стоит обратить внимание в 21-м туре ЧБ
В субботу, 15 сентября, в Солигорск приедет минское "Динамо", чтобы поспорить с "горняками" за право называться второй силой чемпионата.
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