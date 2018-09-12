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"Шахтер" против минского "Динамо", Брест против Жодино. На что стоит обратить внимание в 21-м туре ЧБ

13.09.2018 21:00 — Разное | Tut.by  
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После международной паузы, во время которой сборная по футболу в Лиге наций разгромила Сан-Марино и раскатала ничью с Молдовой, 14 сентября возобновляется чемпионат Беларуси по футболу. В 21-м туре болельщиков ждет два матча, достойных пристального внимания.

В субботу, 15 сентября, в Солигорск приедет минское «Динамо», чтобы поспорить с «горняками» за право называться второй силой чемпионата. Столичный клуб, кажется, преодолел глубокий летний спад после «Зенита».


У «Шахтера» в Солигорске будет неплохая возможность перед домашней публикой обыграть прямого конкурента из Минска. Фото: ФК «Шахтер»

Посмотрим, получится ли у динамовцев навязать борьбу «Шахтеру», который не проигрывает в чемпионате с 13 апреля. Последний раз команда потерпела поражение от «Леха» в Лиге Европы. Напомним, в первом круге матч динамовцев с «горняками» в Минске закончился безголевой ничьей.

Дружина Ташуева не испытывает проблем с составом, ее лидеры показывают хорошую игру, приносят пользу сборной Беларуси. Клуб даже может себе позволить расстаться с хорватским нападающим Кишем, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон в начале сентября.

В воскресенье в Бресте местное «Динамо» сыграет против автозаводцев из Жодино. Команды идут рядом в турнирной таблице и еще имеют теоретические шансы на еврокубки в будущем году. Поэтому матч ожидается очень напряженным, тем более мы помним, как брестчане с трудом преодолели сопротивление более скромного «Минска» в прошлом туре.

Накануне «Динамо» подписало 18-летнего шведского полузащитника с африканскими корнями Айомиде Джибоду. Парень играл за молодежную команду «Ливерпуля». А 13 сентября в ряды команды влился игрок сборной Беларуси, полузащитник Сергей Кисляк.

Впрочем, новости о Марадоне продолжают затмевать все, что происходит в команде. Стало известно, что уже почетный президент клуба будет совмещать работу в Мексике и вряд ли появится в Беларуси в ближайшее время, так как в последний момент не подписал контракт. Добавляет грусти руководству и тот факт, что за Павла Савицкого их обязали выплатить «Неману» почти 400 тысяч долларов.

Футболисты «Витебска» приедут в Минск. Судя по тому, как северяне в предыдущем туре расправились со «Смолевичами», в столице их не ждет тяжелая игра. Но будем надеяться, что «Минск» не сдастся без боя.

БАТЭ примет на «Борисов-Арене» тонущий «Днепр». Выпустит ли Алексей Бага поиграть нападающего из Уганды Кизито? Напомним, новичок борисовчан до сих пор не сыграл ни минуты за новый клуб. А вот другой новобранец — Мукам — уже играл.

Программу тура откроет матч двух новичков высшей лиги, которые ведут борьбу за выживание и находятся на самом дне турнирной таблицы.

Все трансляции будут доступны на VOKA.TV.

Стартует 21-й тур в Минске в пятницу матчем аутсайдеров:

«Луч» — «Торпедо» (Минск), 18.30.

15 сентября болельщики увидят три матча:

ФК «Минск» — ФК «Витебск», 14.30;

«Шахтер» — «Динамо» (Минск), 18.30;

БАТЭ — «Днепр», 20.45.

В воскресенье пройдут еще три игры:

ФК «Смолевичи» — ФК «Слуцк», 15.45;

«Неман» — «Ислочь», 17.45;

«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», 19.45.

Завершится тур в понедельник матчем в Гомеле:

ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.00.

Положение в чемпионате перед 21-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 19 15 3 1 32 11 48
2 ФК Витебск 19 12 5 2 32 11 41
3 Шахтер 19 12 5 2 28 10 41
4 Динамо (Минск) 19 12 5 2 22 9 41
5 ФК Слуцк 20 10 3 7 23 15 33
6 Торпедо-БелАЗ 19 9 4 6 19 14 31
7 Динамо (Брест) 19 7 8 4 31 23 29
8 Неман 20 8 5 7 18 22 29
9 ФК Гомель 20 6 5 9 12 22 23
10 ФК Городея 20 5 6 9 16 22 21
11 ФК Смолевичи 20 4 6 10 15 23 18
12 ФК Минск 20 3 8 9 19 24 17
13 Ислочь 20 3 8 9 10 20 17
14 Днепр 20 2 7 11 10 26 13
15 Торпедо (Минск) 20 2 6 12 10 26 12
16 Луч 20 2 6 12 13 32 12

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В субботу, 15 сентября, в Солигорск приедет минское "Динамо", чтобы поспорить с "горняками" за право называться второй силой чемпионата.
 
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