"Шахтер" против минского "Динамо", Брест против Жодино. На что стоит обратить внимание в 21-м туре ЧБ

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После международной паузы, во время которой сборная по футболу в Лиге наций разгромила Сан-Марино и раскатала ничью с Молдовой , 14 сентября возобновляется чемпионат Беларуси по футболу . В 21-м туре болельщиков ждет два матча, достойных пристального внимания.

В субботу, 15 сентября, в Солигорск приедет минское «Динамо», чтобы поспорить с «горняками» за право называться второй силой чемпионата. Столичный клуб, кажется, преодолел глубокий летний спад после «Зенита».



У «Шахтера» в Солигорске будет неплохая возможность перед домашней публикой обыграть прямого конкурента из Минска. Фото: ФК «Шахтер»

Посмотрим, получится ли у динамовцев навязать борьбу «Шахтеру», который не проигрывает в чемпионате с 13 апреля. Последний раз команда потерпела поражение от «Леха» в Лиге Европы. Напомним, в первом круге матч динамовцев с «горняками» в Минске закончился безголевой ничьей.

Дружина Ташуева не испытывает проблем с составом, ее лидеры показывают хорошую игру, приносят пользу сборной Беларуси. Клуб даже может себе позволить расстаться с хорватским нападающим Кишем , контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон в начале сентября.

В воскресенье в Бресте местное «Динамо» сыграет против автозаводцев из Жодино. Команды идут рядом в турнирной таблице и еще имеют теоретические шансы на еврокубки в будущем году. Поэтому матч ожидается очень напряженным, тем более мы помним, как брестчане с трудом преодолели сопротивление более скромного «Минска» в прошлом туре .

Накануне «Динамо» подписало 18-летнего шведского полузащитника с африканскими корнями Айомиде Джибоду . Парень играл за молодежную команду «Ливерпуля». А 13 сентября в ряды команды влился игрок сборной Беларуси, полузащитник Сергей Кисляк .

Впрочем, новости о Марадоне продолжают затмевать все, что происходит в команде. Стало известно, что уже почетный президент клуба будет совмещать работу в Мексике и вряд ли появится в Беларуси в ближайшее время, так как в последний момент не подписал контракт . Добавляет грусти руководству и тот факт, что за Павла Савицкого их обязали выплатить «Неману» почти 400 тысяч долларов.

Футболисты «Витебска» приедут в Минск. Судя по тому, как северяне в предыдущем туре расправились со «Смолевичами», в столице их не ждет тяжелая игра. Но будем надеяться, что «Минск» не сдастся без боя.

БАТЭ примет на «Борисов-Арене» тонущий «Днепр». Выпустит ли Алексей Бага поиграть нападающего из Уганды Кизито ? Напомним, новичок борисовчан до сих пор не сыграл ни минуты за новый клуб. А вот другой новобранец — Мукам — уже играл.

Программу тура откроет матч двух новичков высшей лиги, которые ведут борьбу за выживание и находятся на самом дне турнирной таблицы.

Все трансляции будут доступны на VOKA.TV .

Стартует 21-й тур в Минске в пятницу матчем аутсайдеров:

«Луч» — «Торпедо» (Минск), 18.30.



15 сентября болельщики увидят три матча:

ФК «Минск» — ФК «Витебск», 14.30;



«Шахтер» — «Динамо» (Минск), 18.30;



БАТЭ — «Днепр», 20.45.



В воскресенье пройдут еще три игры:

ФК «Смолевичи» — ФК «Слуцк», 15.45;



«Неман» — «Ислочь», 17.45;



«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», 19.45.



Завершится тур в понедельник матчем в Гомеле:

ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.00.



Положение в чемпионате перед 21-м туром:

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