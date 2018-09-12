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Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске

13.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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27 августа 2018 16:48 10512

Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Развлекательная программа воскресным вечером была поистине разнообразной. Началась она с театрально-юмористических зарисовок, а завершилось рок-батлом, в котором схлестнулись два коллектива.

Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске

Перед зрителями выступили такие артисты, как коллектив «Аллюр», Зинаида Фурор, Александр Сухарев, дуэт «Пиво вдвоем» и «Гром бабы», группа «Ляльки Корпорейшн», «Батька Атаман», «Тяни-Толкай».

Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске

Завершал вечер рок-батл. На сцене сошлись московский коллектив Gypsy Jack и Дядя Ваня. По итогу батла победила дружба.

Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске

И эксклюзивно для гостей нашего сайта и подписчиков группы в ВК мы подготовили видео прямиком с площадки рок-батла. Приятного просмотра!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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27 августа 2018 16:48 10512 Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом...
 
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