

Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Развлекательная программа воскресным вечером была поистине разнообразной. Началась она с театрально-юмористических зарисовок, а завершилось рок-батлом, в котором схлестнулись два коллектива.

Перед зрителями выступили такие артисты, как коллектив «Аллюр», Зинаида Фурор, Александр Сухарев, дуэт «Пиво вдвоем» и «Гром бабы», группа «Ляльки Корпорейшн», «Батька Атаман», «Тяни-Толкай».





























Завершал вечер рок-батл. На сцене сошлись московский коллектив Gypsy Jack и Дядя Ваня. По итогу батла победила дружба.









И эксклюзивно для гостей нашего сайта и подписчиков группы в ВК мы подготовили видео прямиком с площадки рок-батла. Приятного просмотра!

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