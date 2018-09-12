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Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
13.09.2018 — Разное | Soligorsk News
27 августа 2018 16:48 10512
Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом завершился День города и День шахтера в Солигорске
Развлекательная программа воскресным вечером была поистине разнообразной. Началась она с театрально-юмористических зарисовок, а завершилось рок-батлом, в котором схлестнулись два коллектива.
Перед зрителями выступили такие артисты, как коллектив «Аллюр», Зинаида Фурор, Александр Сухарев, дуэт «Пиво вдвоем» и «Гром бабы», группа «Ляльки Корпорейшн», «Батька Атаман», «Тяни-Толкай».
Завершал вечер рок-батл. На сцене сошлись московский коллектив Gypsy Jack и Дядя Ваня. По итогу батла победила дружба.
И эксклюзивно для гостей нашего сайта и подписчиков группы в ВК мы подготовили видео прямиком с площадки рок-батла. Приятного просмотра!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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27 августа 2018 16:48 10512 Юмористическими номерами, песнями и рок-батлом...
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